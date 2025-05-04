Кино 24 расскажет о фильмах, которые можно смотреть всей семьей. Они сделают выходные еще приятнее и подарят хорошее настроение и детям, и взрослым.

К слову 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые стали фаворитами украинских зрителей

"Моана" (2016)

Моана – дочь полинезийского вождя, которая с детства мечтала выйти за пределы коралловых рифов. Но отец ей этого не позволял. Когда остров начинает страдать от таинственной болезни, она отправляется в путешествие по океану, чтобы найти полубога Мауи. Только он может вернуть процветание острова.

Потрясающий саундтрек и невероятная главная героиня, яркие пейзажи и юмор в фильме сделают просмотр незабываемым. Он идеально подходит для весенних дней, когда хочется приключений.

"Моана": смотрите трейлер онлайн

"Приключения Флика" (1998)

Колония муравьев, живущая на небольшом острове, постоянно подвергается нападениям саранчи. Когда муравьи собирают еду, они делают это не только для себя, но и для злодеев. Однажды муравей Флик случайно сталкивает собранную еду в ручей, – теперь крохам надо собрать вдвое больше. Флик отправляется в путешествие, но не за едой, а чтобы собрать тех, кто бы дал отпор хулиганам.

Фильм учит, что важно сотрудничать, быть смелым и не считаться с тем, что ты можешь отличаться от других. Майские выходные – удачное время, чтобы почувствовать связь с природой, хоть и через экран.

"Приключения Флика": смотрите трейлер онлайн

"Принцесса и лягушка" (2009)

В центре сюжета – красавица Тиана, которая мечтает о собственном ресторане. После смерти отца ей приходится работать официанткой. Вдруг в город приезжает принц Навин, который превращается в лягушку из-за заклятия колдуна Фасила. На одном из праздников Навин встречает Тиану, которая оделась принцессой. Он просит девушку о поцелуе – но теперь и она становится лягушкой.

Джазовый колорит фильма, некоторые шутки, сильные тексты песен оценят взрослые, а анимационная милая история точно понравится детям. Сочетание сказки и жизненных уроков о мечтах и любви – то, что надо для семейного вечера.

"Принцесса и лягушка": смотрите трейлер онлайн

"Елементарно" (2023)

События мультфильма разворачиваются в мире, где элементы природы – огонь, вода, земля и воздух, – сосуществуют как единое сообщество. Берни и его жена Синдер открыли в Городе Стихий бизнес по продаже горящих товаров, впоследствии у них родилась дочь Эмбер. Повзрослев, девушка берет на себя семейное дело, но не может контролировать гнев. Вдруг она знакомится с водяным Вейдом.

Месседж, стоящий за этим фильмом, коснется сердец каждого. Это рассказ о принятии, толерантность и внутреннее тепло – идеальные темы для весенней поры, когда все оживает.

"Елементарно": смотрите трейлер онлайн