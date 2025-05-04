Кіно 24 розповість про фільми, які можна дивитися всією сім'єю. Вони зроблять вихідні ще приємнішими й подарують гарний настрій і дітям, і дорослим.

До слова 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які стали фаворитами українських глядачів

"Ваяна" (2016)

Ваяна – донька полінезійського вождя, яка з дитинства мріяла вийти за межі коралових рифів. Та батько їй цього не дозволяв. Коли острів починає страждати від таємничої хвороби, вона вирушає у подорож океаном, щоб знайти напівбога Мауї. Лише він може повернути процвітання острова.

Приголомшливий саундтрек та неймовірна головна героїня, яскраві пейзажі та гумор у фільмі зроблять перегляд незабутнім. Він ідеально підходить для весняних днів, коли хочеться пригод.

"Ваяна": дивіться трейлер онлайн

"Життя комах" (1998)

Колонія мурах, що живе на невеликому острові, постійно зазнає нападів сарани. Коли мурахи збирають їжу, вони роблять це не тільки для себе, але й для лиходіїв. Одного разу мураха Флік випадково зіштовхує зібрану їжу в струмок, – тепер крихіткам треба зібрати вдвічі більше. Флік вирушає у подорож, але не по їжу, а щоб зібрати тих, хто б дав відсіч хуліганам.

Фільм навчає, що важливо співпрацювати, бути сміливим і не зважати на те, що ти можеш відрізнятись від інших. Травневі вихідні – вдалий час, щоб відчути зв'язок з природою, хоч і через екран.

"Життя комах": дивіться трейлер онлайн

"Принцеса і Жаба" (2009)

У центрі сюжету – красуня Тіана, яка мріє про власний ресторан. Після смерті батька їй доводиться працювати офіціанткою. Раптом у місто приїжджає принц Навін, який перетворюється в жабу через закляття чаклуна Фасіла. На одному зі свят Навін зустрічає Тіану, яка одягнулась принцесою. Він просить дівчину про поцілунок – але тепер і вона стає жабою.

Джазовий колорит фільму, деякі жарти, сильні тексти пісень оцінять дорослі, а анімаційна мила історія точно сподобається дітям. Поєднання казки й життєвих уроків про мрії й кохання – те, що треба для родинного вечора.

"Принцеса і Жаба": дивіться трейлер онлайн

"Стихії" (2023)

Події мультфільму розгортаються у світі, де елементи природи – вогонь, вода, земля й повітря, – співіснують як єдина спільнота. Берні та його дружина Сіндер відкрили у Місті Стихій бізнес з продажу палаючих товарів, згодом у них народилась донька Ембер. Подорослішавши, дівчина бере на себе сімейну справу, але не може контролювати гнів. Раптом вона знайомиться з водяним Вейдом.

Меседж, що стоїть за цим фільмом, торкнеться сердець кожного. Це розповідь про прийняття, толерантність і внутрішнє тепло – ідеальні теми для весняної пори, коли все оживає.

"Стихії": дивіться трейлер онлайн