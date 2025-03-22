Понравятся каждому: 3 семейные комедии для уютного вечера

Ничто так не объединяет семью, как искренний смех. А уютные вечера дома – это хорошая возможность отдохнуть и провести время с близкими людьми.

Кино 24 расскажет о комедийных фильмах, которые можно смотреть в семейном кругу. Они будут прекрасным дополнением веселого семейного вечера.

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"Большой"

В центре сюжета – 13-летний мальчик Джошуа Баскин, который страдает от комплексов и мечтает стать взрослым. В уличном игровом автомате он загадывает желание стать большим – и уже на следующий день просыпается 30-летним мужчиной. Он убегает из дома и уезжает в Нью-Йорк, где находит работу и отношения.

Эта история учит быть осторожными со своими желаниями. Комедия и смешит, но и трогает и заставляет задуматься. Для детей это фильм о приключениях, а взрослых – путешествие в мир трудностей.

"Большой": смотрите трейлер онлайн

"Энканто"

События анимационного фильма происходят в волшебном городке Энканто, что в горах Колумбии. 15-летняя девочка Мирабель родилась в магической семье, но сама особыми способностями не обладает. Но именно ей нужно спасти семью и Энканто от гибели.

Этот мультфильм вдохновляет и безупречно подходит для вечера семейного кино. Лента учит видеть своих родными такими, какими они есть, а не теми, кем бы вы хотели, чтобы они были.

"Энканто": смотрите трейлер онлайн

"Дорога домой: Невероятное путешествие"

Семья Сивер после свадьбы должны временно поехать в другой город после свадьбы. Домашних любимцев: бульдога, золотистого ретривера и гималайскую кошку – они оставляют на ферме. Но троица убегает навстречу путешествиям и главное – прокладывает путь домой.

Фильмы о животных всегда является хорошим выбором для семейного просмотра. Кроме юмора, лента подчеркивает важность дружбы, отваги и любви в семье.

"Дорога домой: Невероятное путешествие": смотрите трейлер онлайн