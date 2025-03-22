Кіно 24 розповість про комедійні фільми, які можна дивитися у сімейному колі. Вони будуть чудовим доповненням веселого родинного вечора.

До слова Врятують нудний вечір: 3 найкращі фільми про виживання в екстремальних умовах

"Великий"

У центрі сюжету – 13-річний хлопчик Джошуа Баскін, який страждає від комплексів і мріє стати дорослим. У вуличному ігровому автоматі він загадує бажання стати великим – і вже наступного дня прокидається 30-річним чоловіком. Він тікає з дому й виїжджає в Нью-Йорк, де знаходить роботу і стосунки.

Ця історія навчає бути обережними зі своїми бажаннями. Комедія і смішить, але й зворушує та змушує задуматися. Для дітей це фільм про пригоди, а дорослих – подорож у світ труднощів.

"Великий": дивіться трейлер онлайн

"Енканто: Світ магії"

Події анімаційного фільму відбуваються у чарівному містечку Енканто, що в горах Колумбії. 15-річна дівчинка Мірабель народилась у магічній сім'ї, але сама особливими здібностями не володіє. Та саме їй потрібно врятувати сім'ю та Енканто від загибелі.

Цей мультфільм надихає та бездоганно підходить для вечора сімейного кіно. Стрічка навчає бачити своїх рідними такими, якими вони є, а не тими, ким би ви хотіли, щоб вони були.

"Енканто: Світ магії": дивіться трейлер онлайн

"Шлях додому: Неймовірна подорож"

Сім'я Сівер після весілля мають тимчасово поїхати до іншого міста після весілля. Домашніх улюбленців: бульдога, золотистого ретривера та гімалайську кішку – вони залишають на фермі. Та трійця втікає назустріч подорожам і головне – прокладає шлях додому.

Фільми про тварин завжди є гарним вибором для сімейного перегляду. Крім гумору, стрічка підкреслює важливість дружби, відваги та любові в сім'ї.

"Шлях додому: Неймовірна подорож": дивіться трейлер онлайн