С этим жанром можно хотя бы немного переключиться и не думать о сложном настоящем. 24 Канал подготовил подборку фильмов для хорошего настроения, которые следует просмотреть всей семьей уже сегодня.

Интересно 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться

"Оптом дешевле", 2003

История любви Тома и Кейт началась еще в школе. Супруги всегда мечтали о большой семье и успешной карьере, однако после рождения первых детей они переехали в тихий и спокойный Иллинойс и посвятили себя детям.

Когда у пары родилось двенадцать детей, Поэтому предложили тренировать футбольную команду. Это была мечта мужчины, поэтому семье снова приходится переезжать. Мемуары Кейт наконец-то публикуют и она отправляется в Нью-Йорк на презентацию книги. А Том в это время остается один со всеми детьми.

Эта семейная комедия точно улучшит ваше настроение. Также вы можете насладиться просмотром второй части.

"Оптом дешевле": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Дом большой мамочки 3", 2011

Уверены, что первую часть серии фильмов о спецагенте ФБР Малкольме Тернере, работающем под прикрытием в образе необъятной мамочки, вы точно видели. Если же нет, то не сомневайтесь и включайте прямо сейчас, чтобы получить много положительных эмоций. Самая забавная именно третья часть этой ленты.

По сюжету Тернеру поручают новое дело – расследовать убийство, свидетелем которого случайно стал его сын Трент.

"Дом большой мамочки 3": смотрите онлайн трейлер фильма

"Приключения Паддингтона", 2014

Чтобы стать английским джентльменом, мишка Паддингтон приплывает из дремучего перуанского леса в Великобританию. Там он находит убежище в хорошей семье Браунов. Чтобы хоть как-то отблагодарить новых друзей, Паддингтон пытается помочь им в хозяйстве, но все только рушится из его неуклюжих лап. Тем временем на мишку охотится злая охотница, собирающая коллекцию чучел.

"Приключения Паддингтона": смотрите онлайн трейлер фильма

"Приключения S Николая", 2018

Зимние праздники уже совсем близко, чувствуется праздничная атмосфера, так что просмотр украинской комедии "Приключения S Николая" отлично подойдет для выходных в компании родных.

Согласно сюжету, украинские супруги вместе с двумя детьми – 8-летним Артемом и его старшей сестрой приезжают на отдых в Карпаты. Когда взрослые отправляются отдохнуть вдвоем и оставляют детей самих, в их дом приходит Святой Николай, под костюмом которого скрывается вор. Поэтому Артем чуть ли не в одиночку спасает семейное сокровище от негодяя.

"Приключения S Николая": смотрите онлайн трейлер фильма