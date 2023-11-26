З цим жанром можна хоча б на трохи перемикнутися та не думати про складне сьогодення. 24 Канал підготував добірку фільмів для хорошого настрою, які варто переглянути всією сім'єю вже сьогодні.

Цікаво 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись

"Гуртом дешевше", 2003

Історія кохання Тома та Кейт розпочалася ще в школі. Подружжя завжди мріяло про велику родину та успішну кар'єру, однак після народження перших дітей вони переїхали до тихого та спокійного Іллінойсу й присвятили себе дітям.

Коли у пари народилося дванадцятеро дітей, Тому запропонували тренувати футбольну команду. Це була мрія чоловіка, тож родині знову доводиться переїжджати. Мемуари Кейт нарешті публікують і вона відправляється у Нью-Йорк на презентацію книжки. А Том у цей час залишається сам зі всіма дітьми.

Ця сімейна комедія точно покращить ваш настрій. А також ви можете насолодитися переглядом другої частини.

"Гуртом дешевше": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Дім великої матусі 3", 2011

Впевнені, що першу частину серії фільмів про спецагента ФБР Малкольма Тернера, який працює під прикриттям в образі неосяжної матусі, ви точно бачили. Якщо ж ні, то не вагайтеся і вмикайте прямо зараз, щоб отримати багато позитивних емоцій. Найкумеднішою є саме третя частина цієї стрічки.

За сюжетом, Тернеру доручають нову справу – розслідувати вбивство, свідком якого випадково став його син Трент.

"Дім великої матусі 3": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пригоди Паддінгтона", 2014

Щоб стати англійським джентльменом, ведмедик Паддінгтон припливає з дрімучого перуанського лісу до Великої Британії. Там він знаходить прихисток у добрій родині Браунів. Щоб хоч якось віддячити новим друзям, Паддінгтон намагається допомогти їм у господарстві, але все лише валиться з його незграбних лап. Тим часом на ведмедика полює зла мисливиця, яка збирає колекцію опудал.

"Пригоди Паддінгтона": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пригоди S Миколая", 2018

Зимові свята вже зовсім близько, відчувається святкова атмосфера, тож перегляд української комедії "Пригоди S Миколая" чудово підійде для вихідних у компанії рідних.

Згідно з сюжетом, українське подружжя разом з двома дітьми – 8-річним Артемом та його старшою сестрою приїжджає на відпочинок у Карпати. Коли дорослі відправляються відпочити удвох і залишають дітей самих, у їхній будинок приходить Святий Миколай, під костюмом якого насправді ховається злодій. Тож Артем ледь не самотужки рятує сімейний скарб від негідника.

"Пригоди S Миколая": дивіться онлайн трейлер фільму