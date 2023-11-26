4 комедии для всей семьи, которые спасут скучные выходные
После ночных воздушных тревог и атаки шахедов хочется отвлечься от негативных мыслей, уделить время самым родным и просто побыть дома. Хорошим вариантом для такого проведения выходного есть просмотр комедии.
С этим жанром можно хотя бы немного переключиться и не думать о сложном настоящем. 24 Канал подготовил подборку фильмов для хорошего настроения, которые следует просмотреть всей семьей уже сегодня.
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"Оптом дешевле", 2003
История любви Тома и Кейт началась еще в школе. Супруги всегда мечтали о большой семье и успешной карьере, однако после рождения первых детей они переехали в тихий и спокойный Иллинойс и посвятили себя детям.
Когда у пары родилось двенадцать детей, Поэтому предложили тренировать футбольную команду. Это была мечта мужчины, поэтому семье снова приходится переезжать. Мемуары Кейт наконец-то публикуют и она отправляется в Нью-Йорк на презентацию книги. А Том в это время остается один со всеми детьми.
Эта семейная комедия точно улучшит ваше настроение. Также вы можете насладиться просмотром второй части.
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"Дом большой мамочки 3", 2011
Уверены, что первую часть серии фильмов о спецагенте ФБР Малкольме Тернере, работающем под прикрытием в образе необъятной мамочки, вы точно видели. Если же нет, то не сомневайтесь и включайте прямо сейчас, чтобы получить много положительных эмоций. Самая забавная именно третья часть этой ленты.
По сюжету Тернеру поручают новое дело – расследовать убийство, свидетелем которого случайно стал его сын Трент.
"Дом большой мамочки 3": смотрите онлайн трейлер фильма
"Приключения Паддингтона", 2014
Чтобы стать английским джентльменом, мишка Паддингтон приплывает из дремучего перуанского леса в Великобританию. Там он находит убежище в хорошей семье Браунов. Чтобы хоть как-то отблагодарить новых друзей, Паддингтон пытается помочь им в хозяйстве, но все только рушится из его неуклюжих лап. Тем временем на мишку охотится злая охотница, собирающая коллекцию чучел.
"Приключения Паддингтона": смотрите онлайн трейлер фильма
"Приключения S Николая", 2018
Зимние праздники уже совсем близко, чувствуется праздничная атмосфера, так что просмотр украинской комедии "Приключения S Николая" отлично подойдет для выходных в компании родных.
Согласно сюжету, украинские супруги вместе с двумя детьми – 8-летним Артемом и его старшей сестрой приезжают на отдых в Карпаты. Когда взрослые отправляются отдохнуть вдвоем и оставляют детей самих, в их дом приходит Святой Николай, под костюмом которого скрывается вор. Поэтому Артем чуть ли не в одиночку спасает семейное сокровище от негодяя.
"Приключения S Николая": смотрите онлайн трейлер фильма