На съемках говорили на 6 языках: украинский актер Панченко сыграл во французском сериале

Украинский актер Анатолий Панченко сыграл одну из главных ролей во французском англоязычном сериале "Инфинити". Мировая премьера прошла на фестивале CANNESERIES в Каннах.

В сериале переплетаются несколько сюжетных линий – от Международной космической станции до расследований в Казахстане. Один главный герой стремится разгадать тайну, а другой мечтает о космическом путешествии.

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Как заметил продюсер Эрик Лярош, иметь больше одного жанра, особенно в сериале, очень интересно. "Но одному из них придется быть скелетом в шоу. В нашем случае – это тайна убийства", – дополнил он.

Что следует знать о сериале

"Инфинити" – шестисерийная детективная драма о космосе. Режиссером триллера стал Тьерри Пуаро, работавший над сериалом "Черное пятно" на Netflix 2017 года, а оператором-постановщиком – Кристоф Нуенс, известный работой над "Люпеном" с Омаром Си в главной роли.

Производством сериала занялись CANAL+ и Federation Entertainment. Продюсеры решили снимать на английском языке, наперекор международному актерскому составу.

Анатолий Панченко во французском англоязычном сериале "Инфинити"

Украинец Анатолий Панченко вошел в основной каст актеров. Главные роли также исполнили француженка Селин Саллетт, британец Лекс Шрепнел, британка Эллора Торчиа, бельгиец Лоран Капеллуто, швейцарец Джаррет Мерц и другие.

На съемочной площадке говорили на шести языках, это вызвало и страх, и восхищение одновременно,

– подчеркнул Лярош.

У сериала один сезон, пока планов на второй нет, но, по словам продюсера, "все возможно".

Анатолий Панченко во французском сериале "Инфинити" / Фото IMDb

О съемках в Украине

Инфинити снимали во Франции, Казахстане и Украине, и нынешние события оказались непростыми для всей команды. Это было в 2020 году.

"Зрители не узнают, что мы там снимали, – это не часть сюжета. Именно поэтому мы решили, что говорить об Украине – наша обязанность ", – говорит Ларош.

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Как создатели сериала поддержали Украину

Съемочная команда провела в Украине два с половиной месяца. "Когда работаешь над чем-то таким сложным, возникает связь. Когда началась война, мы связались со всеми и пытались им помочь. Мы отправили деньги, предметы первой необходимости. Это очень важно для нас", – сказал продюсер.

"Мы видим, как украинцы наполняют мешки с песком на пляже, строят оборону, а также играют в барабаны, наполняя это место громкой музыкой, пивом и крепкими напитками. Они спасаются от ментального террора", – сказала в интервью Variety Селин Саллетт, одета в цвета украинского флага.

"Теперь, когда я пишу Ильи, руководившего нашей потрясающей командой каскадеров, он говорит: "У нас все хорошо. Мы работаем для нашей победы.

Они настоящие герои сегодня, потому что не позволяют запугать себя. Или этим человеком (Путиным, – Кино 24),

– подчеркнула она.

"Героизм не в том, чтобы быть успешным во всем, что ты делаешь, или быть сильным все время. Это как-то связано с неудачей, которую вам нужно преодолеть. Вы проходите через это и выходите победителем. Вы побеждаете своих монстров", – подытожила она.

Анатолий Панченко во французском сериале "Инфинити": смотрите трейлер

Что известно об Анатолии Панченко

Это украинский актер из Донецка. С началом боевых действий в Донбассе ему пришлось переехать в Киев. Не пробыв долго в столице, он переехал в Лос-Анджелес. Там он изучал актерское мастерство в New York Film Academy. Доказав, что Анатолий может заслуживать главные роли в международных картинах, он прошел кастинг на проект "Бюро Легенд", а впоследствии и "Инфинити".

Я лично шел по пути большого количества проб и ошибок и, честно говоря, не думал, что когда-нибудь буду сниматься,

– рассказал Панченко.

"Я всегда был большим фанатом кино, но никогда не думал, что сам смогу работать в этой индустрии. Для меня она была за железным занавесом, и мне всегда очень хотелось понять, как работает этот бизнес и что такое ремесло актера, но никогда не было возможности. В конце концов такая возможность появилась, и я отправился в Лос-Анджелес".



Анатолий Панченко в фильме "Бюро легенд" / Фото IMDb