Авария произошла близ города Мулеге, по пути из Санта-Росалии. В это время съемочная группа ехала в аэропорт. Местные СМИ сообщили, что фургон съехал с дороги в пустынной местности и опрокинулся.

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На съемках сериала Netflix произошла трагедия

Актеров, которым удалось выжить, госпитализировали в больницу. Медики оценивают их состояние как стабильное. Однако двое актеров погибли сразу. Это известные в Южной Нижней Калифорнии – Раймундо Гардуньо Крус и Хуан Франсиско Гонсалес Агилар (Пако Муфоте).

Пока правоохранительные органы ведут расследование дела, Netflix приостановила съемки сериала.

Netflix обвиняют

После того, как произошла трагедия, многие люди, связанные с местной киноиндустрией, начали осуждать Netflix за злоупотребление служебным положением. Они утверждают, что компания ищет менее мощные производственные компании из-за аутсорсинга, чтобы сэкономить деньги.

В частности, режиссер из Нижней Калифорнии Год Зазуэта опубликовал длинный пост в фейсбуке. Он обвиняет в трагедии продюсера Стейси Перки и режиссера сериала "Избранный" Эверарда Гоута. Зазуэта также заявил, что Netflix за эти трагические смерти должен понести такую же ответственность, как и они.

Netflix пока не делали никаких публичных заявлений на этот счет.

Что известно о сериале "Избранный"

Съемки сериала "Избранный" стартовали в 2019 году. В нем говорится о 12-летнем мальчике, который узнает, что вернулся Иисус Христос, который должен спасти человечество. Проект основан на серии комиксов Марка Миллара и Питера Гросса.

Напомним, что в октябре также произошло смертельное происшествие на съемочной площадке. На съемках "Ржавы" Алек Болдвин нажал на спусковой крючок пистолета, от выстрела которого погибла украинка Галина Гатчинс.