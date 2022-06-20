Аварія сталася поблизу міста Мулеге, на шляху зі Санта-Росалії. Саме тоді знімальна група їхала до аеропорту. Місцеві ЗМІ повідомили, що фургон з'їхав з дороги у пустельній місцевості та перекинувся.

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На зйомках серіалу Netflix сталася трагедія

Акторів, яким вдалося вижити, госпіталізували до лікарні. Медики оцінюють їхній стан як стабільний. Однак, двоє акторів загинули одразу. Це – відомі у Південній Нижній Каліфорнії – Раймундо Гардуньо Крус та Хуан Франсіско Гонсалес Агілар (Пако Муфоте).

Поки правоохоронні органи ведуть розслідування справи, компанія Netflix призупинила зйомки серіалу.

Netflix звинувачують

Після того, як сталася трагедія, чимало людей, пов'язаних з місцевою кіноіндустрією, почали засуджувати Netflix за зловживання службовим становищем. Вони стверджують, що компанія шукає менш потужні виробничі компанії через аутсорсинг, щоб заощадити гроші.

Зокрема режисер із Нижньої Каліфорнії Рік Зазуета опублікував довгий пост у фейсбуці. Він звинувачує у трагедії продюсера Стейсі Перкі та режисера серіалу "Обраний" Еверарда Ґоута. Зазуета також заявив, що Netflix за ці трагічні смерті має понести таку ж відповідальність, як і вони.

Netflix поки не робили жодних публічних заяв з цього приводу.

Що відомо про серіал "Обраний"

Зйомки серіалу "Обраний" стартували у 2019 році. У ньому йдеться про 12-річного хлопчика, який дізнається, що повернувся Ісус Христос, який має врятувати людство. Проєкт ґрунтується на основі серії коміксів Марка Міллара та Пітера Гросса.

Нагадаємо, що у жовтні також сталася смертельна подія на знімальному майданчику. На зйомках "Іржі" Алек Болдвін натиснув на спусковий гачок пістолета, від пострілу якого загинула українка Галина Гатчінс.