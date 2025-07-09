История, которая стала любимой: в Украине снимают продолжение фильма, который влюбил в себя всех

Помните, как Иван Андреевич из фильма "Крашанка" пытался смастерить и смастерил в конце концов ракету из ничего? Как Оля сомневалась, рожать ли ребенка во время войны?

Как Миша строил "торговые" отношения со всеми членами семьи? И как мы смеялись и глотали слезы в зале, потому что узнавали себя в этих диалогах, поступках, ссорах, объятиях? А что с ними теперь? Ответ – в "Крашанке 2.0". В материале Кино 24 рассказываем больше о продолжении ленты.

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Стартовали съемки фильма "Крашанка 2.0": подробности

В июле 2025 г. под Киевом стартовали съемки продолжения любимой комедии о семье Забияк. Символично они начались с поднятия флага во дворе деда Ивана. Этим эпизодом завершилась первая "Крашанка" и именно так команда фильма утверждает: благодаря Силам обороны Украина держится, а жизнь – продолжается.

За дело снова взялась команда Mamas Film Production. Дистрибьютором фильма является независимая украинская компания Green Light Films, которая много сотрудничает с украинскими талантами.

Думаю, зрителям будет интересно посмотреть продолжение истории о семье Забияк: что же произойдет дальше с этими героями, которые всем полюбились,

– интригует актер Стас Боклан.

"Крашанка": смотрите онлайн трейлер фильма

Первая часть фильма получила хорошие отзывы после выхода в кинотеатрах, а также на платформах Netflix, Киевстар ТВ и телеканале ICTV. Поэтому команда надеется, что и "Крашанка 2.0" понравится зрителям.

Мы даже нашли пиратский ресурс, где первая "Крашанка" дублирована на русском языке. Это очень смешно, но я сказала, что, если они хотят посмотреть наше кино в России, пусть. Это абсолютно проукраинское, классное кино,

– рассказала Алла Липовецкая, генеральный продюсер фильма и соучредитель Mamas Production.

"Крашанка 2.0. Квантовый парадокс" – это road movie с примесью юмора и квантовой физики: создатели фильма задумали показать дальнейшую жизнь изобретателя Ивана Андреевича. Он сконструирует Машину Квантовых Парадоксов, замаскированную под старый бусик. И вместе с внуком Мишкой отправится – куда бы вы думали? – менять ход истории!

Конечно, как это часто бывает, все пойдет не совсем так, как задумано: герои будут ехать не только по дороге, но и между временами, сомнениями и воспоминаниями.

По сравнению с первой частью, где зрители 50% времени смеялись, а 50% – плакали, на этот раз мы сделали акцент на смех. Хотя поплакать и подумать все равно будет над чем,

– говорит режиссер Тарас Дударь.



Съемки фильма "Крашанка 2.0" / Фото Пресс-служба

Над фильмом работает мощная команда: режиссер Тарас Дударь, сценаристы Юрий Микуленко, Богдан Цыганок и Дмитрий Григоренко, оператор-постановщик Константин Пономарев. В главных ролях – Стас Боклан, Олеся Жураковская, Дарья Легейда, Артур Логай, Владимир Гладкий и другие актеры, известные зрителям из первой части. Но будут и новые герои. Например, новая любовь деда Ивана.

"Это история, которая будет интересна всем поколениям. Она может объединить каждую семью. Ведь то, что переживают герои фильма, близко каждому из нас", – говорит исполнительный продюсер Алла Филиппова.

Звездные камео в "Крашанке 2.0"

На этот раз в фильме появятся звездные камео. Известная украинская певица не только сыграет саму себя, но и подарит фильму сразу пять треков, которые станут музыкальным фоном истории. В кадре появятся и другие звездные "гости".

Зрители увидят ленту в кинотеатрах уже в 2026 году.