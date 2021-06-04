Съемочный процесс фильма длится очень долго, так как пандемия коронавируса уже не впервые повлияла на съемки. В частности, в марте 2020 года пришлось приостановить съемки в Венеции, и съемочную группу отправили на карантин. Интересно, что Тома Круза тогда не было среди тех, кто вынужден был самоизолироваться в гостиничном номере, однако продюсеры проекта вынуждены были покрыть расходы на проживание и питание людей, поскольку покинуть страну они в то время не могли.

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Мы временно остановили производство "Миссии невыполнимой 7" до 14 июня из-за положительных результатов теста на коронавирус. Мы соблюдаем все протоколы безопасности и продолжаем следить за ситуацией,

– речь идет в заявлении о производстве фильма.

Что известно о съемках "Миссии невыполнимой 7"

Из-за пандемии производство фильма было приостановлено с марта по июнь в 2020 году.

В декабре 2020 года в сеть слили запись, на которой слышно как актер Том Круз, не подбирая слов, кричит на съемочную команду фильма "Миссия невыполнима 7". Причиной этого стало несоблюдение карантинных норм. Кроме этого, актер заявил, что каждый день общается с представителями киностудии и страховыми компаниями, отчитываясь об эпидемиологической ситуации на съемочной площадке. В феврале производство "Миссии невыполнимой 7" было официально закрыто.

Мы – золотой стандарт! Голливуд сейчас продолжает снимать фильмы из-за нас! Потому что они там верят в то, что мы делаем! Никаких извинений! Вы можете сказать это людям, которые свои чертовы дома теряют, потому что киноиндустрия не работает. Это им еды на стол не положит, за образование не заплатит!

– эмоционально подчеркнул Том Круз.

В июне 2020 года съемки возобновили. В прессе отмечали, что актер создал все условия для съемочной группы франшизы. В частности, он был готов закупить трейлеры, чтобы его подопечные поселились как можно дальше от населенных пунктов и меньше контактировали с британцами.

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Премьера фильма запланирована на 22 мая 2022 года.

Сюжет "Миссии невыполнимой 7"

События в фильме будут продолжать историю предыдущей части "Миссия невыполнима: Фолаут". В главных ролях – Том Круз и Ребекка Фергюсон.

Актеры и роли "Миссии невыполнимой 7"