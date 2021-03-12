Авторы франшизы "Миссия невыполнима" приковывают внимание киноманов к новой 7 части ленты. Сейчас объявлено, что 5 голливудских актеров присоединились к этому проекту.

Информацию о пополнении в актерском составе фильма подтвердил режиссер Кристофер Маккуори. Он решил не скрывать, кто именно из представителей Голливуда присоединился к "Миссии невыполнимой", поделившись в инстаграме фото актеров со съемок.

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Поэтому 7 части франшизы можно будет увидеть:

Кери Елвеса

Марка Гэтисса

Чарльза Парнелла

Роба Дилейни

Индиру Варму

Кого именно сыграют знаменитости, пока неизвестно. Отмечается, что 5 актеров сыграют одни из главных ролей в 7 и 8 частных "Миссии невыполнимой". Однако студия подтвердила их участие только в одной ленте.

"Миссия невыполнима 7": коротко о фильме

Из-за пандемии коронавируса съемки "Миссии невыполнимой 7" несколько раз срывались. В марте 2020 года съемочная группа на несколько дней оказалась на самоизоляции в Италии, где был один из самых мощных вспышек COVID-19.

В июне создания фильма с Томом Крузом восстановили . В прессе отмечали, что актер создал все условия для съемочной группы франшизы. В частности, он был готов закупить трейлеры, чтобы его подопечные поселились подальше от населенных пунктов и меньше контактировали с британцами.