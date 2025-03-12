От создателей "Конотопской ведьмы": стартовали съемки первого в Украине зомби-фильма

Стартовали съемки полнометражного фильма "Каховский объект". Это следующий проект в линейке хорроров о "Киногероинях темных времен" после прошлогоднего хита "Конотопская ведьма", собравшего в локальном прокате 57 миллионов гривен.

Новый хоррор развивает вселенную украинских героинь, борющихся с современным злом, а также – чтит силу украинских женщин и осовременивает украинскую аутентичную мифологию. В материале Кино 24 рассказываем, что известно о будущей ленте.

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Стартовали съемки первого в Украине зомби-фильма "Каховский объект": что известно о ленте

"Каховский объект" – первый полнометражный национальный фильм в поджанре зомби-муви. Кино в жесткой и иногда буквальной форме деромантизирует "совок" и стремится окончательно избавиться от остатков бывшего тоталитарного режима в жизни украинцев.

Над фильмом работает та же команда, что создавала и "Конотопскую ведьму" – продюсер Ирина Костюк, исполнительный продюсер Александра Лозинская и сценарист Ярослав Войцешек.

Продюсер фильма Ирина Костюк отметила, что "Киногероини темных времен" – это украинские супергероини с различными силами, которые присущи только украинским женщинам, которые борются с современным злом.



Фильм "Каховский объект" / Кадр из фильма

Конотопская ведьма борется с рашистскими оккупантами, а Мара из "Каховского объекта" бросает вызов еще более масштабному злу – тоталитарному режиму коммунистического прошлого, в который сейчас пытается втянуть весь мир наш враг, романтизируя "ностальгию по совковому прошлому" и вбивая коммунистические нарративы в головы своим "зомбированным" соотечественникам.

Каждая из героинь – это прообраз борьбы Украины за свободу и справедливость. Они отчаянные, честные и с непреодолимым намерением защитить свое,

– рассказывает продюсер проекта Ирина Костюк.

События фильма происходят во время полномасштабного вторжения. После подрыва Каховской дамбы отряд украинских военных во главе с бойцом с позывным Мара попадает в тайный советский бункер, который был обнаружен на дне водохранилища. В этом бункере во время холодной войны СССР проводил опыты на людях. Последствия этих опытов все еще находятся в бункере в виде полуживых трупов солдат армии СССР. Теперь, чтобы выжить, украинцам нужно победить советских зомби, собственный страх, а также преодолеть внутренние споры и довериться друг другу.



Фильм "Каховский объект" / Кадр из фильма

Главная героиня Мара – это собирательный образ украинских женщин-военных. Прототипами стали поэтесса, волонтер и боевой медик Ярина Черногуз, боевой медик Оксана Струм, пресофицерка Нава и санитарка инструкторка Марьяна "Мара" Нечипоренко. Чтобы сыграть Мару, актриса Марина Кошкина прошла военную подготовку и училась обращаться с оружием.

Я впервые воплощаю образ военной, и это очень ответственно. Когда я смотрю на наших женщин-военных, у меня не возникает другого слова, кроме супергероини. Они крутые. Моя задача – создать такую героиню, чтобы она была крутая и вдохновляла наших людей дальше поддерживать друг друга там, где они есть, – каждый на своем месте,

– делится Марина Кошкина.

Главную мужскую роль исполнил актер-военный Владимир Ращук. Также одного из героев-военных сыграл Александр Яцентюк ("Памфир"), а сложные роли зомби среди других на себя взяли Ирина Кудашова ("Вкус свободы") и Андрей Жила.



Фильм "Каховский объект" / Кадр из фильма

Съемки начались с речи режиссера Алексея Тараненко, известного по фильму "Я работаю на кладбище". Далее состоялся символический ритуал: вместо разбития тарелки, что является пережитком советских времен, съемочная группа разбила бюст Ленина. Это продолжение традиции, заложенной еще во время работы над "Конотопской ведьмой". Тогда съемки стартовали с протыкания иглами кукол-вуда рашистских солдат.

Съемки картины будут проходить в течение марта и апреля в Киеве на киностудии FILM.UA и других локациях. А уже осенью 2025 года "Каховский объект" выйдет в широкий украинский прокат.