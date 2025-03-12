Новий горор розвиває всесвіт українських героїнь, що борються з сучасним злом, а також – вшановує силу українських жінок та осучаснює українську автентичну міфологію. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, що відомо про майбутню стрічку.

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Стартували зйомки першого в Україні зомбі-фільму "Каховський об'єкт": що відомо про стрічку

"Каховський об'єкт" – перший повнометражний національний фільм у піджанрі зомбі-муві. Кіно у жорсткій та інколи буквальній формі деромантизує "совок" та прагне остаточно позбутися залишків колишнього тоталітарного режиму в житті українців.

Над фільмом працює та ж команда, що створювала і "Конотопську відьму" – продюсерка Ірина Костюк, виконавча продюсерка Олександра Лозинська та сценарист Ярослав Войцешек.

Продюсерка фільму Ірина Костюк зазначила, що "Кіногероїні темних часів" – це українські супергероїні з різними силами, які притаманні лише українським жінкам, котрі борються з сучасним злом.



Фільм "Каховський об'єкт" / Кадр із фільму

Конотопська відьма бореться з рашистськими окупантами, а Мара з "Каховського об'єкта" кидає виклик ще масштабнішому злу – тоталітарному режиму комуністичного минулого, який наразі намагається втягнути весь світ наш ворог, романтизуючи "ностальгію за совковим минулим" і вбиваючи комуністичні наративи в голови своїм "зомбованим" співвітчизникам.

Кожна з героїнь – це прообраз боротьби України за свободу і справедливість. Вони відчайдушні, чесні та з непоборним наміром захистити своє,

– розповідає продюсерка проєкту Ірина Костюк.

Події фільму відбуваються під час повномасштабного вторгнення. Після підриву Каховської дамби загін українських військових на чолі з бійчинею з позивним Мара потрапляє до таємного радянського бункера, який був виявлений на дні водосховища. У цьому бункері під час холодної війни СРСР проводив досліди на людях. Наслідки цих дослідів все ще перебувають у бункері у вигляді напівживих трупів солдатів армії СРСР. Тепер, щоб вижити, українцям потрібно перемогти радянських зомбі, власний страх, а також подолати внутрішні суперечки та довіритися один одному.



Фільм "Каховський об'єкт" / Кадр із фільму

Головна героїня Мара – це збірний образ українських жінок-військових. Прототипами стали поетеса, волонтерка та бойова медикиня Ярина Чорногуз, бойова медикиня Оксана Струм, пресофіцерка Нава та санітарка інструкторка Мар'яна "Мара" Нечипоренко. Для того, щоб зіграти Мару, актриса Марина Кошкіна пройшла військовий вишкіл і вчилася поводитися зі зброєю.

Я вперше втілюю образ військової, і це дуже відповідально. Коли я дивлюся на наших жінок-військових, у мене не виникає іншого слова, крім супергероїні. Вони круті. Моя задача – створити таку героїню, щоб вона була крута і надихала наших людей далі підтримувати одне одного там, де вони є, – кожен на своєму місці,

– ділиться Марина Кошкіна.

Головну чоловічу роль виконав актор-військовий Володимир Ращук. Також одного з героїв-військових зіграв Олександр Яцентюк ("Памфір"), а складні ролі зомбі серед інших на себе взяли Ірина Кудашова ("Смак свободи") та Андрій Жила.



Фільм "Каховський об'єкт" / Кадр із фільму

Зйомки почалися з промови режисера Олексія Тараненка, відомого за фільмом "Я працюю на цвинтарі". Далі відбувся символічний ритуал: замість розбиття тарілки, що є пережитком радянських часів, знімальна група розтрощила бюст Леніна. Це продовження традиції, закладеної ще під час роботи над "Конотопською відьмою". Тоді зйомки стартували з проштрикування голками ляльок-вуду рашистських солдатів.

Зйомки картини відбуватимуться протягом березня та квітня в Києві на кіностудії FILM.UA та інших локаціях. А вже восени 2025 року "Каховський об'єкт" вийде в широкий український прокат.