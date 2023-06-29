"Горжусь своей любимой женщиной": Сенцов показал фото жены в украинском стиле

Украинский защитник Олег Сенцов показал милое фото супруги Вероники Вельч. На днях у нее была фотосессия в украинском стиле.

Для фотосессии Вероника выбрала украинскую одежду и массивный головной убор из цветов. По словам жены Олега, наш строй – невероятно красивый и, действительно, прибавляет сил.

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Олег Сенцов о жене Веронике Вельче

Олег Сенцов сообщил, что Вероника с их сыном Демьяном вернулась в Украину, и хоть сейчас они в разлуке, но очень скучают друг за другом и ждут нашей победы.

Я очень горжусь своей любимой женщиной. Хотя мы сейчас постоянно находимся в разлуке, связь между нами становится только крепче. Я рад, что Вероника с Демьяном вернулись в Украину, несмотря на определенные риски. Когда у тебя есть дом, где тебя ждет твоя семья, это дает совсем другой уровень мотивации, здесь, на фронте. Ты точно знаешь ради кого ты рискуешь жизнью, ты точно знаешь ради кого ты должен выжить,

– написал Олег Сенцов.



Вероника Вельч / Фото из фейсбука Олега Сенцова

Реакция сети

"Красавица! Счастья, мира и согласия вашей семье, господин Олег на много лет";

"Держитесь, Олег. Ваш железный характер, дает нам и мне, в том числе воодушевления и мотивации не сдаваться и продолжать борьбу. Спасибо за вашу твердую и несокрушимую позицию в поддержке независимости Украины";

"Пусть Бог убережет и дарит Вам много лет счастья";

"Да, очень красивая. И наряд прекрасный!";

"Божье благословение вашей семье, Олег. Спасибо за Украину!";

"Очень красивая женщина, украиночка!";

"Вероника прекрасна! Счастье вам! Желаю Вам крепкого здоровья и счастливых лет жизни!";

"Очень горжусь вами! Вы лучшие! Желаю вам всего наилучшего того, что желаю себе! Слава героям. Слава вам Олег лично!".

Олег Сенцов женился на Веронике Вельч в июле 2022 года. Сегодня у них растет сын Демьян. Первые месяцы его жизни Вероника с малышом были в США, где он получил американское гражданство.

К слову, на днях Вероника Вельч рассказала 24 Каналу, как лично для нее изменился Олег за время войны и подчеркнула, что за последний год виделась с Олегом три раза: "У нас обоих высокая интенсивность жизни. Олег на войне, а я обожаю свою работу. Тем не менее до полномасштабной войны мы постоянно что-то делали вдвоем. Я кучу времени провела с ним на съемках и кинофестивалях, мы постоянно путешествовали, поэтому нам есть за что держаться. В общем, мы стараемся быть на связи, обсуждать самые разные темы, помнить, что мир больше, чем это... Война забрала у нас много возможностей, но война не определяет нашу жизнь".