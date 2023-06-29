Для фотосесії Вероніка обрала українське вбрання та масивний головний убір з квітів. За словами дружини Олега, наш стрій – неймовірно красивий і, дійсно, додає сил.
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Олег Сенцов про дружину Вероніку Вельч
Олег Сенцов повідомив, що Вероніка з їхнім сином Дем’яном повернулася в Україну, і хоч зараз вони в розлуці, але дуже сумують один за одним і чекають нашої перемоги.
Я дуже пишаюсь своєю коханою жінкою. Хоча ми зараз постійно перебуваємо в розлуці, зв'язок між нами стає лише міцніше. Я радий, що Вероніка з Дем'яном повернулися в Україну, не зважаючи на певні ризики. Коли в тебе є дім, в якому тебе чекає твоя родина, це дає зовсім інший рівень мотивації, тут, на фронті. Ти точно знаєш заради кого ти ризикуєш життям, ти точно знаєш заради кого ти повинен вижити,
– написав Олег Сенцов.
Вероніка Вельч / Фото з фейсбуку Олега Сенцова
Реакція мережі
- "Красуня! Щастя, миру та злагоди вашій родині, пане Олеже на багато років"
- "Тримайтесь, Олеже. Ваш залізний характер, дає нам і мені у тому числі наснаги й мотивації не здаватись та продовжувати боротьбу. Дякую за вашу тверду та незламну позицію у підтримці незалежності України"
- "Хай Бог вбереже і дарує Вам багато років щастя"
- "Так, дуже красива. І вбрання чудове!"
- "Божого благословення вашій родині, Олеже. Дякую за Україну!"
- "Дуже гарна жінка, україночка!"
- "Вероніка прекрасна! Щастя вам! Бажаю Вам міцного здоров'я та щасливих років життя!"
- "Дуже пишаюся вами! Ви найкращі! Бажаю вам всього найкращого того що бажаю собі! Слава героям. Слава вам Олеже особисто!".
Олег Сенцов одружився з Веронікою Вельч в липні 2022 року. Сьогодні у них росте син Дем'ян. Перші місяці його життя Вероніка з малюком були в США, де він отримав американське громадянство.
До слова, днями Вероніка Вельч розповіла 24 Каналу, як особисто для неї змінився Олег за час війни й наголосила, що за останній рік бачилася з Олегом три рази: "У нас обох висока інтенсивність життя. Олег на війні, а я обожнюю свою роботу. Проте, до повномасштабної війни ми постійно щось робили удвох. Я купу часу провела із ним на зйомках і кінофестивалях, ми постійно подорожували, тому нам є за що триматись. А загалом, ми стараємось бути на зв'язку, обговорювати найрізноманітніші теми, пам'ятати, що світ більший, аніж оце... Війна забрала у нас багато можливостей, та війна не визначає наше життя".