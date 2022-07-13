Недавно Олег Сенцов женился на своей избраннице Веронике Вельч, а сейчас уже воюет на фронте. Раньше главным направлением защиты у него была Луганщина. Где сейчас находится режиссер – неизвестно.
К слову За эти 4 месяца я очень изменился, – Сенцов поделился, как проходят его дни на фронте
Тот момент, когда встречаешь утро дня рождения на работе. Благодарю всех тех, кто поддерживал меня, когда было тяжело, и радовался, когда было весело. Жизнь на войне чувствуется очень четко, поэтому хочется получать удовольствие от каждого прожитого дня. Желаю всем жить долго и счастливо! Ну и, конечно, Победы!
– говорит именинник.
На фотографии сосредоточен Олег Сенцов одет "с ног до головы" в защитной амуниции. В комментариях мужчине желают долгих лет жизни, победы и скорейшего возвращения домой. Среди поздравивших Олега можно увидеть Егора Соболева, Ульяну Супрун, Ахтема Сеитаблаева, Дениса Казанского, Владимира Вятровича, Сергея Танчинца, Романа Кравца и других.
Олег Сенцов празднует 46-й день рождения / Фото из фейсбука режиссера
Кто из звезд в последние месяцы "праздновал" в окопах
- На время полномасштабной войны день рождения пришелся у Александра Положинского. Муж тоже находится в ВСУ, и 28 мая он праздновал юбилей – 50 лет.
- Еще один юбилей, 35 лет, 21 июня отмечал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. Он служит боевым медиком на Харьковщине в составе ТРО.
- 29 апреля свой 38-й день рождения тоже встретил Женя Галич, лидер группы "O.Torvald". Он просил ничего ему не дарить, вместо этого внести взносы на нужды ВСУ.