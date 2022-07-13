Недавно Олег Сенцов женился на своей избраннице Веронике Вельч, а сейчас уже воюет на фронте. Раньше главным направлением защиты у него была Луганщина. Где сейчас находится режиссер – неизвестно.

К слову За эти 4 месяца я очень изменился, – Сенцов поделился, как проходят его дни на фронте

Тот момент, когда встречаешь утро дня рождения на работе. Благодарю всех тех, кто поддерживал меня, когда было тяжело, и радовался, когда было весело. Жизнь на войне чувствуется очень четко, поэтому хочется получать удовольствие от каждого прожитого дня. Желаю всем жить долго и счастливо! Ну и, конечно, Победы!

– говорит именинник.

На фотографии сосредоточен Олег Сенцов одет "с ног до головы" в защитной амуниции. В комментариях мужчине желают долгих лет жизни, победы и скорейшего возвращения домой. Среди поздравивших Олега можно увидеть Егора Соболева, Ульяну Супрун, Ахтема Сеитаблаева, Дениса Казанского, Владимира Вятровича, Сергея Танчинца, Романа Кравца и других.



Олег Сенцов празднует 46-й день рождения / Фото из фейсбука режиссера

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