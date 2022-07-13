Олег Сенцов празднует день рождения на фронте: "Жизнь чувствуется очень четко"

13 июля 2022 , 21:08
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Источник:

фейсбук Олега Сенцова

Украинский режиссер, который родом из Крыма, находится в Вооруженных Силах Украины, уничтожая оккупантов. 13 июля он отмечает свое 46-летие. Говорит, что ощущает свою жизнь в окопах совершенно по-другому.

Недавно Олег Сенцов женился на своей избраннице Веронике Вельч, а сейчас уже воюет на фронте. Раньше главным направлением защиты у него была Луганщина. Где сейчас находится режиссер – неизвестно.

К слову За эти 4 месяца я очень изменился, – Сенцов поделился, как проходят его дни на фронте

Тот момент, когда встречаешь утро дня рождения на работе. Благодарю всех тех, кто поддерживал меня, когда было тяжело, и радовался, когда было весело. Жизнь на войне чувствуется очень четко, поэтому хочется получать удовольствие от каждого прожитого дня. Желаю всем жить долго и счастливо! Ну и, конечно, Победы!
– говорит именинник.

На фотографии сосредоточен Олег Сенцов одет "с ног до головы" в защитной амуниции. В комментариях мужчине желают долгих лет жизни, победы и скорейшего возвращения домой. Среди поздравивших Олега можно увидеть Егора Соболева, Ульяну Супрун, Ахтема Сеитаблаева, Дениса Казанского, Владимира Вятровича, Сергея Танчинца, Романа Кравца и других.


Олег Сенцов празднует 46-й день рождения / Фото из фейсбука режиссера

Кто из звезд в последние месяцы "праздновал" в окопах

  • На время полномасштабной войны день рождения пришелся у Александра Положинского. Муж тоже находится в ВСУ, и 28 мая он праздновал юбилей – 50 лет.
  • Еще один юбилей, 35 лет, 21 июня отмечал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. Он служит боевым медиком на Харьковщине в составе ТРО.
  • 29 апреля свой 38-й день рождения тоже встретил Женя Галич, лидер группы "O.Torvald". Он просил ничего ему не дарить, вместо этого внести взносы на нужды ВСУ.
Автор: Уляна Журба