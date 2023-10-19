Близкий друг актера Алексей Агопьян предположил, от чего погиб его коллега Сергей Гладков. Он дружил с Сергеем с 1970-х годов. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с OBOZ.UA.

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Какая причина смерти Сергея Гладкова

Алексей Агопьян рассказал, что преждевременная смерть артиста может быть связана с коронавирусной инфекцией. К тому же, Гладков прошел оперативное вмешательство, которое завершилось неуспешно.

Он стал лежащим – в гипсе, пока все это должно было зажить. Мы очень надеялись, что все будет хорошо – он потихоньку шел к выздоровлению. Из лежащего превратился в сидящего. Но, к сожалению, все закончилось вот так,

– поделился Агопьян

Официально вывода пока нет – может, и коронавирус так повлиял – очень подлая болезнь. Он переболел этой инфекцией более года назад. Затем срочно должны были поменять сустав – а организм истощен. За ним все время присматривала жена, концертмейстер одесской консерватории. И мы приезжали, когда могли",

– дополнил он.



Сергей Гладков / Фото из соцсетей

Сергей – одессит, как отмечал его друг, он все время жил в Украине. И большинство актеров "Каламбура" тоже. Многие ошибочно полагают, что "Каламбур" - это российский продукт. Но эта кинокомедия шла в Украине, Америке, Израиле. А съемка продолжалась в течение 9 лет.



Сергей Гладков / Коллаж 24 Канала

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