Близький друг актора Олексій Агоп'ян припустив, від чого помер його колега Сергій Гладков. Він дружив з Сергієм з 1970-их років. Про це він повідомив у телефонній розмові з OBOZ.UA.

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Яка причина смерті Сергія Гладкова

Олексій Агоп'ян розповів, що передчасна смерть артиста може бути пов'язана з коронавірусною інфекцією. До того ж Гладков пройшов оперативне втручання, яке завершилося неуспішно.

Він став лежачим – у гіпсі, поки все це мало зажити. Ми дуже сподівалися, що все буде добре – він потихеньку йшов до одужання. З лежачого перетворився на сидячого. Але, на жаль, все закінчилося ось так,

– поділився Агоп'ян

Офіційно висновку поки що немає – може, і коронавірус так вплинув – дуже підла хвороба. Він перехворів на цю інфекцію понад рік тому. Потім терміново мали поміняти суглоб – а організм виснажений. За ним увесь час доглядала дружина, концертмейстер одеської консерваторії. І ми приїздили, коли могли",

– доповнив він.



Сергій Гладков / Фото з соцмереж

Сергій – одесит, як зазначав його друг, він весь час мешкав в Україні. І більшість акторів "Каламбуру" також. Багато людей помилково вважають, що "Каламбур" – це російський продукт. Але ця кінокомедія йшла в Україні, в Америці, в Ізраїлі. А фільмування тривало протягом 9 років.



Сергій Гладков / Колаж 24 Каналу

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