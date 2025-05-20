Известный украинский актер ошеломил правдой о предателе Якимчуке, который сбежал в Москву

31 октября 2024 года в украинский прокат вышла историческая драма "БожеВильные". Сразу после этого в медийном пространстве разгорелась волна возмущения из-за того, что в ленте снялся актер Роман Якимчук.

Известно, что он переехал в Москву и стал настоящим предателем Украины. Сергей Кисель в интервью Алине Доротюк рассказал о том, чем сейчас занимается Якимчук и почему его не вырезали из ленты, передает Кино 24.

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Сергей Кисель рассказал о том, чем сейчас занимается предатель Украины Роман Якимчук

Сергей Кисель рассказал, что предатель Роман Якимчук таки не вернулся из Москвы. Более того, он там учится и продолжает зарабатывать на жизнь так же как это делал в Украине: фотографирует актеров и снимает для них видеовизитки. По словам Киселя, чтобы начать работать в Москве, Якимчук использовал в качестве примера украинских актеров. Тогда вокруг этого разразился громкий скандал.

Интервью Сергея Кисиля: смотрите видео онлайн

Кроме того, Сергей Кисель объяснил, почему предателя Якимчука не вырезали из ленты "БожеВильные". Известно, что Роман сыграл ключевую роль – работника психиатрической больницы, который помогает репрессивной системе.

По словам создателей фильма, переснять сцены с его участием было технически невозможно, ведь они составляют более 60% хронометража. Режиссер ленты заметил, что у него в фильме сыграл предатель – и на самом деле им и оказался. Сергей Кисель также прокомментировал участие Якимчука в проекте.

Кстати, Ирма Витовская прокомментировала участие актера, который поддерживает войну в украинском фильме "БожеВильные".

Сергей рассказал, что фильм они снимали летом 2021 года, а кинотворцы дорабатывали его и монтировали уже после начала полномасштабной войны. По словам Киселя, к тому времени никто еще не знал, что Роман остался в России.