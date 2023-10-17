О самых ярких фильмах, в которых можно увидеть Сергея, рассказываем далее в материале 24 Канала.

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О смерти Сивохо в Facebook 17 октября сообщила его подруга Светлана Бердецкая.

Сейчас каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 5:40 умер мой добрый друг, человек, которого я очень люблю, великий друг Израиля, великий художник Сергей Анатольевич Сивохо. Я буду очень скучать по тебе. Вечная память Сергея.

– написала Светлана



Сергей Сивохо со Светланой Бердецкой / Фото из фейсбука

Что известно о Сергее Сивохо

Артист стал известен благодаря своему участию в команде "Дрим-Тим". После выступлений в КВН он начал актерскую карьеру в кино. В 2000-х годах он был ведущим популярной развлекательной программы "Скрытая камера" на канале "1+1". С 2011 по 2013 год он исполнял обязанности креативного продюсера в программе "Большая разница по-украински". Позже он стал продюсером студии "Квартал 95" и принял предложение быть тренером в первом сезоне "Лиги смеха".



Сергей Сивохо в Лиге смеха / Фото "Квартал 95"

Фильмы, в которых снимался Сергей Сивохо

Сергея Сивохо больше знают как актера на сцене, телеведущего или шоумена. Впрочем, он также радовал своих поклонников ролями в фильмах: "Никита Кожемяка", "Имитатор", "Капитан Крокус", "Моя прекрасная няня", "Писаки", "Богдан Хмельницкий", "Один в новогоднюю ночь" и других .

"Никита Кожемяка"

Это украинский фэнтези 3D-анимационный фильм, режиссером которого является Манук Депоян. Фильм снят по мотивам одноименной сказки Антона Сияники и имеет английское название "Драконово заклятие". История фильма рассказывает о Никите, сыне богатыря, который решает спасти свой и сказочный миры от возвращения злого дракона. Этим драконом в мультфильме стал Сергей Сивохо.

"Имитатор"

Это украинское кинематографическое произведение времен Советского Союза, созданное в 1990 году режиссером Олегом Фиалко на киностудии имени Александра Довженко. Фильм снят в жанре сатирической кинокомедии. История о молодом человеке, по имени Игорь Луценко, обладающий удивительным талантом имитации голосов. Используя эту способность, он может по телефону легко и убедительно выглядеть как другие люди. Сначала эта способность помогает Игорю в сотрудничестве с чиновником Львом Казаком, обещающим молодому человеку, что тот станет артистом. Однако позже Игорь использует свой талант для собственных идей, совершенствуя свой бизнес.



Сергей Сивохо в фильме "Имитатор" / Кадр из фильма

"Богдан Хмельницкий"

Сергей Сивохо в этом фильме сыграл второстепенную роль. Впрочем, это лента об одном из самых тяжелых и трагических эпизодов во время освободительной войны украинского народа против господства шляхетской Польши – это битва под Збаражом. Под командованием Богдана Хмельницкого казацкая армия окружила городок Збараж, нанося врагу тяжелые потери. Польская шляхта под руководством Яремы Вишневецкого, известного как враг Украины, оказалась в окружении. У них кончились запасы пищи, начался голод и вспыхнули болезни. Ярема пытался отправить послов к королю Польши с просьбой о военной помощи, но ни один из послов не смог прорвать осаду казаков.



"Богдан Хмельницкий" / Кадр из фильма