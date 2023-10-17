Про найяскравіші фільми, у яких можна побачити Сергія, розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також 4 документальні фільми про кіберспорт, які будуть цікаві не лише гравцям

Смерть Сергія Сивохо підтвердила пресслужба видання ОBOZREVATEL. Також про втрату написала Facebook 17-го жовтня його подруга Світлана Бердецька.

Зараз кожен день дуже важкий, але сьогодні мені особливо погано.. Сьогодні о 5:40 помер мій добрий друг, людина, яку я дуже люблю, великий друг Ізраїлю, великий художник Сергій Анатолійович Сивохо. Я буду дуже сумувати за тобою. Вічна пам'ять Сергію.

– написала Світлана



Сергій Сивохо зі Світланою Бердецькою / Фото з фейсбуку

Що відомо про Сергія Сивохо

Артист став відомим завдяки своїй участі у команді "Дрім-Тім". Після виступів у КВК він розпочав акторську кар'єру в кіно. У 2000-х роках він був ведучим популярної розважальної програми "Прихована камера" на каналі "1+1". З 2011 по 2013 роки він виконував обов'язки креативного продюсера у програмі "Велика різниця по-українськи". Пізніше він став продюсером студії "Квартал 95" і прийняв пропозицію бути тренером у першому сезоні "Ліги сміху".



Сергій Сивохо у Лізі сміху / Фото "Квартал 95"

Фільми, у яких знімався Сергій Сивохо

Сергія Сивохо більше знають, як актора на сцені, телеведучого чи шоумена. Утім, він також тішив своїх шанувальників ролями у фільмах: "Микита Кожум'яка", "Імітатор", "Капітан Крокус", "Моя прекрасна няня", "Писаки", "Богдан Хмельницький", "Один у новорічну ніч" та інших.

"Микита Кожум'яка"

Це український фентезі 3D-анімаційний фільм, режисером якого є Манук Депоян. Фільм знятий за мотивами однойменної казки Антона Сіяніки та має англійську назву "Драконове закляття". Історія фільму розповідає про Микиту, сина богатиря, який вирішує врятувати свій та казковий світи від повернення злого дракона. Цим драконом у мультфільмі став Сергій Сивохо.

"Імітатор"

Це український кінематографічний твір часів Радянського Союзу, створений в 1990 році режисером Олегом Фіалко на кіностудії імені Олександра Довженка. Фільм відзнятий у жанрі сатиричної кінокомедії. Історія про молодого чоловіка, на ім'я Ігор Луценко, який має дивовижний талант імітації голосів. Використовуючи цю здатність, він може через телефон легко і переконливо виглядати як інші люди. Спочатку ця здатність допомагає Ігорю в співпраці з чиновником Львом Козаком, який обіцяє молодому чоловікові, що той стане артистом. Однак пізніше Ігор використовує свій талант для власних ідей, вдосконалюючи свій бізнес.



Сергій Сивохо у фільмі "Імітатор" / Кадр з фільму

"Богдан Хмельницький"

Сергій Сивохо у цьому фільмі зіграв другорядну роль. Утім, це стрічка про один з найтяжчих та найтрагічніших епізодів під час визвольної війни українського народу проти панування шляхетської Польщі – це битва під Збаражем. Під командуванням Богдана Хмельницького козацька армія оточила містечко Збараж, завдаючи ворогові важких втрат. Польська шляхта під керівництвом Яреми Вишневецького, який був відомим як ворог України, опинилася в оточенні. У них закінчилися запаси їжі, розпочався голод і спалахнули хвороби. Ярема намагався відправити послів до короля Польщі з проханням про військову допомогу, але жоден з послів не зміг прорвати облогу козаків.



"Богдан Хмельницький" / Кадр з фільму