Где сейчас самый украинский актер Сергей Стрельников, сыгравший в сериале "Белла Вита"

Тем временем сеть гудит о новом украинском сериале "Белла Вита". Главные роли в ленте сыграли Полина Василиса и Сергей Стрельников.

Украинцы, как всегда, отмечают: если в сериале появляется Стрельников, то лента точно будет увлекательной. В материале 24 Канала мы подробнее рассказываем об этом актере, его карьере и личной жизни.

Что известно о Сергее Стрельникове?

Сергей Стрельников – это тот редкий тип сознательных людей, которые родились в России, но имеют четкую проукраинскую позицию. Вместе с родителями еще в детстве он переехал в Украину. И хотя до начала большой войны работал в России, сегодня считает это своей большой ошибкой.

После Крыма и начала фактического вторжения России на Донбасс все для себя все понял,

– рассказывал актер.

Ранее в интервью Сергей Стрельников отмечал, что уже много лет не употребляет алкоголя. Так же в течение длительного времени он не ездил в Россию. По его словам, это не совпадение, ведь в трезвом сознании находиться там – невозможно.

После начала большой войны актер неоднократно демонстрировал свою четкую гражданскую позицию. Когда родные актера выехали за границу, он собирался присоединиться к армии. Однако по состоянию здоровья ему несколько раз отказывали.

Сейчас Стрельников признается: если придет его очередь, он готов стать на защиту страны. А пока ждет, не сидит сложа руки – помогает чем может. Постоянная волонтерская деятельность и сборы, которые он публикует в своих соцсетях, подтверждают его слова.

Что известно о творчестве Сергея Стрельникова?

Относительно творчества, Сергей Стрельников активно снимается в украинских фильмах и сериалах. Большую узнаваемость ему принесла роль в фильме "Довбуш". Также его можно увидеть в таких сериалах:

"Ключи от правды",

"Врач по призванию",

"Круг заблуждения",

"Буча",

"Здесь и сейчас",

"Хрустальные источники",

"Просто надежда",

"Зов любви",

"Вскрытие покажет",

"Киллхаус" и многих других.

Что известно о личной жизни актера?

Сергей Стрельников часто играет харизматичных и страстных персонажей, однако нечасто делится подробностями личной жизни в соцсетях. Известно, что он женат на известной украинской актрисе Виктории Литвиненко. Вместе они воспитывают сына Сильвестра и дочь Варвару, которую Виктория родила от первого брака.

Сергей Стрельников неоднократно высказывался о любимой в самом лучшем свете. Их пара выглядит невероятно гармонично – и на экране, и в реальной жизни.