Что известно о личной жизни Сергея Стрельникова, сыгравшего в сериале "Белла Вита"

Новый украинский сериал "Белла Вита" изрядно наделал шума в сети. Главную роль там сыграл актер Сергей Стрельников, который уже давно полюбился зрителям по другим сериалам.

Однако обсуждения вокруг личности Сергея не утихают. В частности, многих интересует, есть ли у актера любимая, ведь он не афиширует личную жизнь. 24 Канал расскажет, что известно об отношениях Стрельникова.

Сергей Стрельников женат – кто его жена?

На сайте Teleportal указано, что ранее актер был женат на актрисе и изменщице Галине Безрук, но из-за частых разъездов обоих супругов быстро развелись.

Впоследствии у актера начались отношения с коллегой Викторией Литвиненко. Они познакомились еще в юности, но не спешили с женитьбой, поскольку оба имели неудачный опыт первых браков. Однако чувства оказались сильнее и после работы над сериалом "Владимирская, 15" влюбленные таки поженились.

Ждал ту самую, единственную. Когда увидел Викторию, понял: вот она! А когда познакомился ближе, убедился, что это моя женщина,

– рассказывал Сергей о любимой.

Сейчас супруги воспитывают общего сына Сильвестра. Также у Виктории есть дочь от предыдущего брака.

Влюбленные часто снимаются в романтических сериалах, однако впервые сыграли супружескую пару в сериале "Врач по призванию", премьера которого состоялась в 2024 году.

Какие фильмы и сериалы с Сергеем Стрельниковым стоит посмотреть?