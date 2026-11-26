Об этом актер рассказал в интервью журналистке Маричке Падалко.

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Сергей Стрельников поделился новыми подробностями своей службы в ВСУ

Артист поступил на военную службу в июле этого года и самостоятельно выбрал подразделение через знакомых. Ведь ранее в территориальных центрах комплектования его не брали на службу. Сейчас актер служит в должности водителя-механика в батальоне беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады, где бойцы работают с наземными роботизированными комплексами для логистики и эвакуации раненых.

Перед направлением в часть мужчина прошел базовую общевойсковую подготовку без каких-либо привилегий. Там он не афишировал свою известность, поэтому сослуживцы и сержант узнали кинозвезду лишь через две недели после начала учений. Благодаря отличной физической форме актер стал физруком своего взвода и по утрам проводил зарядку для новобранцев.

Решение о мобилизации Стрельников вынашивал долгое время, ведь испытывал внутренний дискомфорт, когда играл военных на экране и продолжал оставаться гражданским в реальной жизни. Когда Сергей обсудил этот вопрос с женой Викторией, она поддержала любимого, несмотря на опасения о том, как ей справляться одной. Актер заверил любимую, что все будет хорошо, и подчеркнул, что полностью полагается на ее внутреннюю силу.

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Изменились ли отношения Стрельникова с женой

Разлука с близкими стала серьезным испытанием для семьи, однако именно мысли о жене и 7-летнем сыне Сильвестре помогают защитнику держаться в самые тяжелые моменты на полигоне. Пока муж защищает страну, жена остается в Украине, а главной опорой для нее стал сын, который постоянно подбадривает маму. Когда военный впервые вернулся домой после завершения обучения, эмоции взяли верх.

Мы действительно, когда встретились с Викой, обнимались минут 20 – только обнимались. И с сыном так же. У меня были свет, вода и любовь семьи ко мне, поэтому я был счастлив– поделился артист.

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