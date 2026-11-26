Про це актор розповів в інтерв'ю журналістці Марічці Падалко.

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Сергій Стрельников поділився новими деталями своєї служби в ЗСУ

Артист приєднався до армії в липні цього року та самостійно обрав підрозділ через знайомих. Адже раніше у територіальних центрах комплектування його не брали на службу. Тепер актор служить на посаді водія-механіка у батальйоні безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади, де бійці працюють із наземними роботизованими комплексами для логістики та евакуації поранених.

Перед розподілом до частини чоловік пройшов базову загальновійськову підготовку без жодних привілеїв. Там він не афішував свою медійність, тож побратими та сержант упізнали зірку кіно лише за два тижні після початку навчань. Завдяки чудовій фізичній формі актор став фізкерівником свого взводу та вранці проводив зарядку для новобранців.

Рішення мобілізуватися у Стрельникова визрівало тривалий час, адже відчував внутрішній дискомфорт, коли грав військових на екрані та продовжував бути цивільним у реальному житті. Коли Сергій обговорив це питання з дружиною Вікторією, вона підтримала коханого, попри хвилювання про те, як даватиме собі раду сама. Актор запевнив кохану, що все мине добре, і наголосив, що цілковито покладається на її внутрішню силу.

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Чи змінилися стосунки Стрельникова з дружиною

Розлука з близькими стала серйозним випробуванням для сім'ї, проте саме думки про дружину та 7-річного сина Сильвестра допомагають захиснику триматися в найважчі моменти на полігоні. Поки чоловік боронить країну, дружина залишається в Україні, а головною опорою для неї став син, який постійно підбадьорює маму. Коли військовий уперше повернувся додому після завершення вишколу, емоції взяли гору.

Ми дійсно, коли зустрілися з Вікою, обіймалися хвилин 20 – тільки обіймалися. І з сином так само. У мене було світло, вода і любов своєї родини до мене, тому я був щасливий– поділився артист.

Сергій Стрельников про службу в ЗСУ: дивіться відео онлайн

Нещодавно зірка серіалу "Парочка слідчих" Юлія Буйновська розповіла про службу свого чоловіка у ЗСУ.