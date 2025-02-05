Теперь стало известно, что "Баффи" получит продолжение, которое разрабатывается для стримингового сервиса Hulu. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

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"Баффи – победительница вампиров" получит продолжение: подробности

Hulu готовит продолжение культового сериала "Баффи – победительница вампиров", в котором снова появится Сара Мишель Геллар. В новом проекте сценаристами выступят Нора и Лилла Цукерман, а за производство будет отвечать 20th Television. Продолжение будет "следующим этапом во вселенной Баффи", что обещает поклонникам новые интересные события, хотя мир сериала будет оставаться знакомым.

Режиссером станет Хлоя Чжао, лауреат премии Оскар. Ее уникальный стиль и взгляд на материал принесут новое дыхание в знакомую вселенную "Баффи".