Тепер стало відомо, що "Баффі" отримає продовження, яке розробляється для стрімінгового сервісу Hulu. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Hollywood Reporter.

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"Баффі – переможниця вампірів" отримає продовження: подробиці

Hulu готує продовження культового серіалу "Баффі – переможниця вампірів", у якому знову з’явиться Сара Мішель Геллар. У новому проєкті сценаристами виступлять Нора та Лілла Цукерман, а за виробництво відповідатиме 20th Television. Продовження буде "наступним етапом у всесвіті Баффі", що обіцяє шанувальникам нові цікаві події, хоча світ серіалу залишатиметься знайомим.

Режисером стане Хлоя Чжао, лауреатка премії Оскар. Її унікальний стиль і погляд на матеріал принесуть новий подих у знайомий всесвіт "Баффі".