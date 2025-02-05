Культовый сериал "Баффи –победительница вампиров" получит продолжение: что известно

Американский молодежный телесериал "Баффи – победительница вампиров" с Сарой Мишель Геллар в главной роли стал культовым и завоевал огромное количество поклонников по всему миру. Премьера сериала состоялась 10 марта 1997 года в эфире канала WB, а завершение 20 мая 2003 года на UPN.

Теперь стало известно, что "Баффи" получит продолжение, которое разрабатывается для стримингового сервиса Hulu. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

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"Баффи – победительница вампиров" получит продолжение: подробности

Hulu готовит продолжение культового сериала "Баффи – победительница вампиров", в котором снова появится Сара Мишель Геллар. В новом проекте сценаристами выступят Нора и Лилла Цукерман, а за производство будет отвечать 20th Television. Продолжение будет "следующим этапом во вселенной Баффи", что обещает поклонникам новые интересные события, хотя мир сериала будет оставаться знакомым.

Режиссером станет Хлоя Чжао, лауреат премии Оскар. Ее уникальный стиль и взгляд на материал принесут новое дыхание в знакомую вселенную "Баффи".

Новая версия сериала будет посвящена молодой истребительнице вампиров, и, хотя сама Баффи Саммерс в исполнении Геллар не будет центральным персонажем, ее наследие будет оставаться важной частью сюжета.

"Баффи – победительница вампиров": смотрите онлайн трейлер оригинального сериала

В финальном сезоне оригинального сериала было показано, что в один момент времени может существовать только одна истребительница, но этот концепт был перевернут, когда последние эпизоды пробудили сотни новых потенциальных истребительниц.

Цукерман и Чжао будут выполнять роль исполнительных продюсеров перезапуска "Баффи – победительница вампиров", и к процессу производства присоединятся некоторые из оригинальных продюсеров. В частности, Гейл Берман, Фран и Каз Кузуи, которые работали над первым сериалом, также будут выступать продюсерами этого нового проекта.

Такой состав команды обещает добавить новые интересные элементы к франшизе, сохраняя при этом связь с оригинальным сериалом, что даст поклонникам возможность наслаждаться обновленной версией любимой истории.