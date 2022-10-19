"Девушки" зажили совершенно по-новому, - Цимбалару о сериале, из-за которого ее узнают на улице

Украинская актриса Настя Цымбалара вспомнила, как год назад в Киеве снимали минисериал "Девушки". Он не добился успеха, которого ожидали создатели, но по ее словам, сегодня "зажил по-новому".

В интервью 24 каналу звезда призналась, что еще в 2021 году выпустить 4 серии на украинском языке – было очень рискованно. Однако сейчас украинцы "изголодались" и "стремятся всего украинского, просто хотят слышать родной язык".

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Настя Цимбалара о минисериале "Девушки"

Актриса рассказала, что у создателей были планы снять 16 серий типа голливудского "Секса и города", но об украинских женщинах. Впрочем, сценаристы переживали, будут ли его смотреть, ведь он снят на украинском.

Сериал вышел в эфир, прошел хорошо, но не имел безумного успеха на который мы надеялись. Спустя 2 месяца началась война. Сейчас большинство людей на улицах узнают меня именно из-за "Девочек". Часто пишут: "Какой классный сериал, почему я его раньше не видела? Уже пересмотрела 3 раза",

– вспомнила знаменитость.

"Девушки" в нынешней ситуации зажили совершенно по-новому, – поделилась звезда. – Теперь получили тот успех, на который мы надеялись в декабре прошлого года. Сейчас люди "проголодались". Они стремятся всего украинского, просто хотят слышать родной язык".

Настя Цимбалару в интервью / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Что известно о сериале "Девушки" и где смотреть

"Девушки" – это мелодраматический минисериал телеканала СТБ на украинском языке, рассказывающий историю трех подруг – Кати, Вики и Инны. По сюжету их объединяет только одно – одиночество. Девушки решают найти свою любовь в приложении для знакомств, и вписываются в настоящие авантюры.

Главные роли исполнили:

Настя Цимбалару;

Наталья Денисенко;

Анна Кузина.

Минисериал "Девушки": смотреть первую серию онлайн

Минисериал "Девушки": смотреть вторую серию онлайн

Минисериал "Девушки": смотреть третью серию онлайн

Минисериал "Девушки": смотреть четвертую серию онлайн

Каким должно быть украинское кино, чтобы вытеснить русское

Муж Насти Цимбалару, Григорий Бакланов, в интервью 24 каналу также отметил, что постоянно нужно производить любой украинский контент, заполнять все ниши, чтобы вытеснить все российское.

На самом деле у нас огромное количество украиноязычного контента, хотя бы в ютубе: песни, аудиокниги, фильмы на любой вкус. Множество фильмов и сериалов еще даже не показали по телевидению и в кинотеатрах. И есть прекрасные проекты, которые снимали 5, 10, 20 лет назад, но их в свое время не транслировали и о них забыли. Можно показать эти фильмы сейчас. Есть чем заполнять эфир,

– сказал он.

Настя дополнила, что украинцам нужно дать возможность, и тогда они будут смотреть украинское.

Григорий Бакланов в интервью / Фото Ульяны Журбы, 24 канал