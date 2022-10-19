В эксклюзивном интервью 24 канала звездная пара Григория Бакланова и Анастасии Цимбалару впервые прокомментировали, как им работается в кадре вместе. Хотя у них разные подходы к работе, этот процесс доставляет влюбленным только удовольствие.

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Первой совместной работой Григория и Анастасии был сериал "Гадалка".

"Там мы не играли пару, наши персонажи просто были коллегами. Это был интересный опыт, мы увидели кто как работает, имели возможность поддерживать друг друга, что-то подсказывать. Хотя мы семья, но очень разные подходы и отношения к работе", – поделилась Цимбалару.

В "Гадалке" было комфортно. Нравится, что в общих проектах удается чаще видеться,

– признался Григорий Бакланов.

В то время как влюбленную пару супруги сыграли в сериале "Вина любви", и это якобы далось им легко и просто. "Мы могли предварительно не договариваться о том, как вести сцены. Мы уже знали, о чем нам играть", – отметил актер.