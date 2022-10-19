В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу зіркове подружжя Григорія Бакланова та Анастасії Цимбалару вперше прокоментувало, як їм працюється в кадрі разом. Хоч у них різні підходи до роботи, цей процес приносить закоханим лише задоволення.

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Першою спільною роботою Григорія та Анастасії був серіал "Ворожка".

"Там ми не грали пару, наші персонажі просто були колегами. Це був цікавий досвід, ми побачили хто як працює, мали змогу підтримувати одне одного, щось підказувати. Хоча ми сім'я, але маємо дуже різні підходи і ставлення до роботи", – поділилася Цимбалару.

У "Ворожці" було комфортно. Подобається, що у спільних проєктах вдається частіше бачитися,

– зізнався Григорій Бакланов.

Тоді як закохану пару подружжя зіграло в серіалі "Провина кохання", і це нібито далося їм легко й просто. "Ми могли попередньо не домовлятися про те, як вести сцени. Ми вже знали, про що нам грати", – зауважив актор.