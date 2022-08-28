Официально: "Дом Дракона" будет иметь второй сезон

Мы увидели только первую серию "Дома Дракона", а его уже продолжили на второй сезон. Если откровенно, то эта новость не удивляет, ведь сериал стал самым популярным шоу за всю историю HBO.

Новость о втором сезоне появилась накануне премьеры второго эпизода, который должен выйти в эфир на Sky Atlantic NOW в Великобритании и HBO в США 28 августа. В Украине вторая серия появится завтра, 29 августа, на Megogo.

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"Дом Дракона" будет иметь второй сезон

В сообщении эпического фэнтези, размещенном в твиттере, говорится, что сериал официально получил еще один сезон. Создатели написали: "Пламя властвует. "Дом Дракона" продлен на второй сезон".

"Дом дракона": тизер второго сезона

Интересные факты о сериале

Сюжет. "Дом Дракона – это приквел "Игры престолов", сценарий которого написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем говорится о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбы в пределах дворца.

События в сериале будут развиваться вокруг "Танца Драконов" – гражданской войны 129 – 131 годов от Завоевания Эйегона I.

График серии. Первый сезон будет иметь 10 эпизодов по 60 минут. Каждый выходит каждое воскресенье. Ожидается, что полное расписание первого сезона "Дома Дракона" будет следующим:

Эпизод 2 – сегодня, 28 августа;

Эпизод 3 – 4 сентября;

Эпизод 4 – 11 сентября;

Эпизод 5 – 18 сентября;

Эпизод 6 – 25 сентября;

Эпизод 7 – 2 октября;

Эпизод 8 – 9 октября.

На тему "Дом Дракона": вышла первая серия приквела "Игры престолов" – свежий обзор

Любопытно. Приквел "Игры престолов" стал самой популярной премьерой за всю историю HBO. Первый эпизод сериала "Дом Дракона" просмотрели около 10 миллионов зрителей.

Было прекрасно видеть, как миллионы поклонников "Игры престолов" вернулись в Вестерос. "Дом Дракона" обладает невероятно талантливым актерским составом и съемочной группой, которые вложили свою душу и сердце в постановку, и мы в восторге от положительной реакции зрителей,

— заявил директор по контенту HBO Кейси Блойс.

Напомним, творец Джордж Мартин, автор книг, по которым сняли легендарную "Игра престолов", также просмотрел первый эпизод приквела к сериалу "Дом дракона". Он назвал его таким, каким представлял в своих смелых фантазиях. Больше об этом читайте по ссылке.