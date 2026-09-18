Вы никогда не поверите, с кем был женат отец Росса и Моники из сериала "Друзья"

Для миллионов зрителей Эллиотт Гулд навсегда остался Джеком Геллером – отцом Росса и Моники из сериала "Друзья". Немного неуклюжим, порой бесцеремонным, но очень узнаваемым. И вот здесь начинается самое интересное: в реальной жизни актер был женат не просто на известной женщине, а на одной из голливудских звезд.

Как сообщает 24 Канал, Эллиотт Гулд родился в 1938 году в Бруклине. Его настоящая фамилия – Голдштейн. Актерскую карьеру он начал еще на Бродвее, а одной из важных ранних работ стал мюзикл "I Can Get It for You Wholesale". Именно там он играл вместе с молодой Барброй Стрейзанд.

В кино Гулд особенно ярко заявил о себе в конце 1960-х. За роль в фильме "Боб и Кэрол, Тэд и Элис" он получил номинацию на "Оскар", а также в "Долгое прощание", "Козерог-1", "Американская история X", "Одиннадцать друзей Оушена" и еще десятках работ. А для нового поколения он стал просто мистером Геллером из сериала "Друзья".

Как он оказался в "Друзьях"

Сам Гулд позже рассказывал, что едва не отказался от роли Джека Геллера. Ему даже советовали не соглашаться, потому что гонорар был не слишком большим. Но актер хотел поработать с режиссером Джеймсом Берроузом и решил рискнуть.

В итоге Гулд появился в 22 эпизодах "Друзей". Спустя годы он вспоминал работу в сериале как очень хороший опыт и шутил, что его узнавали даже те, кто родился уже после завершения шоу. По его словам, Тейлор Свифт однажды сказала ему, что является большой поклонницей "Друзей" и сразу узнала в нем мистера Геллера.

И так, он был мужем Барбры Стрейзанд



Гулд и Стрейзанд с сыном / Фото getty images



Гулд и Стрейзанд поженились в 1963 году. На тот момент оба только строили свои большие карьеры, хотя Стрейзанд уже стремительно набирала популярность на Бродвее и в музыке. У супругов родился сын Джейсон Гулд, который впоследствии также стал актером и музыкантом.

Брак продлился до 1971 года. Сам Гулд спустя много лет объяснял их расставание тем, что они очень быстро изменились и начали идти разными путями. Он говорил, что ему нужно было найти себя и перестать жить в роли, которая ему не подходила.

Несмотря на развод, между бывшими супругами сохранилась связь. Гулд рассказывал, что Стрейзанд даже обращалась к нему за воспоминаниями, когда работала над собственной книгой.

После Стрейзанд в жизни актера появилась Дженнифер Богарт. И здесь история любви была несколько интереснее: Гулд женился на ней дважды, и оба брака закончились разводом. У них родились двое детей – Молли и Сэмюэл.

А знаете, как выглядела Джейн Фонда в 60-х? Вы ее точно не узнаете.