Як розповідає 24 Канал, Елліотт Гулд народився у 1938 році в Брукліні. Його справжнє прізвище – Голдстейн. Акторську кар’єру він почав ще на Бродвеї, а однією з важливих ранніх робіт став мюзикл "I Can Get It for You Wholesale". Саме там він грав разом із молодою Барброю Стрейзанд.

У кіно Гулд особливо голосно заявив про себе наприкінці 1960-х. За роль у фільмі "Боб і Керол, Тед і Еліс" він отримав номінацію на "Оскар", а "Довге прощання", "Козеріг-1", "Американська історія X", "Одинадцять друзів Оушена" та ще десятки робіт. А для нового покоління він став просто містером Геллером із "Друзів".

Як він опинився у "Друзях"

Сам Гулд пізніше розповідав, що ледь не відмовився від ролі Джека Геллера. Йому навіть радили не погоджуватися, бо гроші були не надто великими. Але актор хотів попрацювати з режисером Джеймсом Берроузом і вирішив ризикнути.

У підсумку Гулд з’явився у 22 епізодах "Друзів". Через роки він згадував роботу в серіалі як дуже хороший досвід і жартував, що його впізнавали навіть ті, хто народився вже після завершення шоу. За його словами, Тейлор Свіфт одного разу сказала йому, що є великою фанаткою "Друзів" і відразу впізнала в ньому містера Геллера.

І так, він був чоловіком Барбри Стрейзанд



Гулд і Стрейзанд з сином / Фото getty images

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Гулд і Стрейзанд одружилися у 1963 році. На той момент обоє лише будували великі кар’єри, хоча Стрейзанд уже стрімко набирала популярність на Бродвеї та в музиці. У подружжя народився син Джейсон Гулд, який згодом також став актором і музикантом.

Шлюб тривав до 1971 року. Сам Гулд через багато років пояснював їхнє розставання тим, що вони дуже швидко змінилися й почали рухатися різними шляхами. Він говорив, що йому потрібно було знайти себе та перестати жити в ролі, яка йому не підходила.

Попри розлучення, між колишнім подружжям зберігся зв’язок. Гулд розповідав, що Стрейзанд навіть зверталася до нього по спогади, коли працювала над власною книгою.

Після Стрейзанд у житті актора з’явилася Дженніфер Богарт. І тут історія кохання була дещо цікавіша: Гулд одружувався з нею двічі, і обидва шлюби завершилися розлученням. У них народилися двоє дітей – Моллі та Семюел.

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