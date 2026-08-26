Фантастический сериал "Фонари" в топах просмотров: почему зрители его обожают

Так давно состоялась премьера первого сезона сериала "Фонари" от DC и HBO. Зрители довольно высоко оценили новинку о супергероях, а серии получили соответствующий рейтинг.

Первый сезон состоит из 8 серий, каждая из которых длится примерно 55 минут. На данный момент доступны для просмотра только первые серии, ведь каждый новый эпизод выходит раз в неделю, пишет 24 Канал.

Сериал "Фонари" – что о нем известно?

В центре истории – два Зеленых Фонаря: опытный Хэл Джордан и новобранец Джон Стюарт. Им поручают расследовать загадочное убийство в маленьком городке Рашвилл. Сначала кажется, что это обычное преступление, однако постепенно герои узнают, что это инопланетный заговор. События развиваются в двух временных линиях – 2016 и 2026 годах, а детективное расследование постепенно превращается в историю с катастрофическими последствиями для вселенной DC.

"Фонари": смотрите онлайн трейлер сериала

Главные роли исполняют Кайл Чендлер – Хэл Джордан и Аарон Пьер – Джон Стюарт. Также в сериале снимаются Натан Филлион в роли Гая Гарднера, Келли Макдональд в роли Кэрри Кейн, Лора Линни, Джейсон Риттер, Гаррет Диллахант и другие.

Рейтинг IMDb: 8,0

Жанр: научно-фантастическая супергеройская криминальная драма с элементами детектива, триллера и приключений.

Сериал заметно отличается от других проектов DC, ведь вместо постоянных масштабных сражений и спецэффектов он делает акцент на расследовании, психологии героев и атмосфере маленького американского городка.

Почему "Фонари" сейчас так популярны?

Главная причина – это один из ключевых проектов обновленного DC Universe. Однако сериал привлек к себе внимание не только фанатов комиксов. Создатели сознательно сделали его похожим на "Настоящего детектива" и "Фарго", соединив мрачный криминальный сюжет с супергеройской мифологией.

Актерский дуэт действительно понравился публике, ведь создатели сделали акцент не только на теме фантастики, но и на конфликте поколений, доверии и преемственности.

Интересные факты

Это часть первой главы новой вселенной DC – "Gods and Monsters", поэтому сериал имеет большое значение для будущей франшизы.

Натан Филлион уже играл Гая Гарднера в фильме "Супермен" (2025), поэтому "Фонари" продолжают его историю.

Благодаря сочетанию криминального детектива и фантастики сериал часто описывают именно как своеобразный "True Detective во вселенной DC".

Отзывы критиков

Элисон Герман из Variety подчеркивает: "Это двойное исследование персонажей – именно то, в чем "Фонари" проявляют себя лучше всего. Чендлер и Пьер, возможно, находятся в своей зоне комфорта, но это также дает им возможность добиться успеха".

Бен Треверс из издания IndieWire отдельно отметил игру Кайла Чендлера: "Гэл – это раздражительный ветеран, чье пренебрежительное отношение можно истолковать как суровую любовь, пока вы верите, что он один из хороших парней. То, как "Фонари" одновременно отвергают и принимают это предположение, наслаждаясь харизмой Чендлера, – одно из величайших достижений сериала".

Обозреватель IGN Джесси Шедин отметил, что проект удачно выходит за рамки классической супергероики: "Это в равной степени детектив об убийстве в стиле "Настоящего детектива" и "Медленных лошадей", как и супергеройская драма. Но для тех, кто готов отказаться от предубеждений и принять "Фонари" такими, какие они есть, это странное сочетание супергеройского приключения и земного детектива работает на удивление хорошо".

Также рекомендуем обратить внимание на сериалы о преступлениях, заложниках и смертельной опасности. Будет очень интересно.