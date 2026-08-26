Перший сезон складається із 8 серій, які тривають приблизно 55 хвилин кожна. Наразі до перегляду доступні тільки перші серії, адже кожен новий епізод виходить раз на тиждень, пише 24 Канал.

Серіал "Ліхтарі" – що про нього відомо?

У центрі історії двоє Зелених Ліхтарів: досвідчений Гел Джордан і новобранець Джон Стюарт. Вони отримують завдання – розслідувати загадкове вбивство у маленькому містечку Рашвілл. Спочатку здається, що це звичайний злочин, однак поступово герої дізнаються, що це інопланетна змова. Події розвиваються у двох часових лініях – 2016 та 2026 роки, а детективне розслідування поступово перетворюється на історію зі катастрофічними наслідками для всесвіту DC.

"Ліхтарі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Головні ролі виконують Кайл Чендлер – Гел Джордан і Аарон П'єр – Джон Стюарт. Також у серіалі знімаються Натан Філліон у ролі Гая Гарднера, Келлі Макдоналд у ролі Керрі Кейн, Лора Лінні, Джейсон Ріттер, Гаррет Діллахант та інші.

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Рейтинг IMDb: 8,0

Жанр: науково-фантастична супергеройська кримінальна драма з елементами детективу, трилера та пригод.

Серіал помітно відрізняється від інших проєктів DC, адже замість постійних масштабних битв і спецефектів він робить акцент на розслідуванні, психології героїв та атмосфері маленького американського містечка.

Чому "Ліхтарі" зараз такі популярні?

Головна причина – це один із ключових проєктів оновленого DC Universe. Однак серіал привернув до себе увагу не лише фанів коміксів. Творці свідомо зробили його схожим на "Справжнього детектива" та "Фарго", поєднавши похмурий кримінальний сюжет із супергеройською міфологією.

Акторський дует справді сподобався публіці, адже творці зробили акцент не тільки на темі фантастики, а й на конфлікті поколінь, довірі та спадкоємності.

Цікаві факти

Це частина першої глави нового DC Universe – "Gods and Monsters", тому серіал має велике значення для майбутньої франшизи.

Натан Філліон уже грав Гая Гарднера у фільмі "Супермен" (2025), тому "Ліхтарі" продовжують його історію.

Через поєднання кримінального детективу та фантастики серіал часто описують саме як своєрідний "True Detective у всесвіті DC".

Відгуки критиків

Елісон Герман із Variety підкреслює: "Це подвійне дослідження персонажів – саме те, де "Ліхтарі" виявляють себе найкраще. Чендлер і П'єр, можливо, перебувають у своїй зоні комфорту, але це також дає їм можливість досягти успіху".

Бен Треверс із видання IndieWire окремо відзначив гру Кайла Чендлера: "Гел – це дратівливий ветеран, чиє зневажливе ставлення можна витлумачити як сувору любов, поки ви вірите, що він один із хороших хлопців. Те, як "Ліхтарі" одночасно відкидають і приймають це припущення, насолоджуючись харизмою Чендлера – це один із найвищих здобутків серіалу".

Оглядач IGN Джессі Шедін зауважив, що проєкт вдало виходить за межі класичної супергероїки: "Це так само детектив про вбивство у стилі "Справжнього детектива" та "Повільних коней", як і супергеройська драма. Але для тих, хто готовий відмовитися від упереджень і сприйняти "Ліхтарів" такими, якими вони є, це дивне поєднання супергеройської пригоди та земного детективу працює на диво добре".

Також рекомендуємо звернути увагу на серіали про злочини, заручників і смертельну небезпеку. Буде дуже цікаво.