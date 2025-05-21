Для съемок нового сериала о Гарри Поттере построят город: понадобится безумная сумма средств

Для съемок нового сериала о Гарри Поттере студия Warner Bros. планирует построить полностью функциональный минигород, который будет служить декорацией для проекта. На эту инвестицию Warner Bros. выделила 1 миллиард фунтов.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Collider. В материале узнаете больше подробностей.

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Для съемок нового сериала о Гарри Поттере построят мини-город: что известно

Как сообщает издание, минигород возведут на территории студии "Ливсден" в графстве Хартфордшир, недалеко от Лондона – именно там в свое время снимали оригинальные фильмы о Гарри Поттере. Декорации будут создавать с расчетом на многосезонное производство.

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Создатели сериала планируют воссоздать полноценный городок Литтл-Уингинг, где жили Дурсли. Комплекс будет включать все необходимое для стабильного съемочного процесса: новые дороги, многоуровневые паркинги, съемочные павильоны и многочисленные технические сооружения.

Кроме основных декораций, продюсеры также планируют построить школу для детей-актеров, медицинский пункт и специальные помещения для содержания животных, которые будут участвовать в съемках.

Премьера сериала запланирована на 2026 год. В проекте появится новый актерский состав, который подарит знакомым персонажам новое звучание: