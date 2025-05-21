Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Collider. У матеріалі дізнаєтесь більше подробиць.
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Для зйомок нового серіалу про Гаррі Поттера збудують мінімісто: що відомо
Як повідомляє видання, мінімісто зведуть на території студії "Лівсден" у графстві Хартфордшир, неподалік Лондона – саме там свого часу знімали оригінальні фільми про Гаррі Поттера. Декорації створюватимуть із розрахунком на багатосезонне виробництво.
До речі, усі поттеромани точно знають легендарну частину "Гаррі Поттер і філософський камінь". Ми зібрали 7 чарівних фактів, які варто знати про цей фільм.
Творці серіалу планують відтворити повноцінне містечко Літтл-Уінгінг, де жили Дурслі. Комплекс включатиме все необхідне для стабільного знімального процесу: нові дороги, багаторівневі паркінги, знімальні павільйони та численні технічні споруди.
Окрім основних декорацій, продюсери також планують збудувати школу для дітей-акторів, медичний пункт і спеціальні приміщення для утримання тварин, які братимуть участь у зйомках.
Прем'єру серіалу заплановано на 2026 рік. У проєкті з'явиться новий акторський склад, який подарує знайомим персонажам нове звучання:
- Професора Дамблдора зіграє Джон Літґоу.
- Професорку Макґонеґел втілить Джанет Мактір.
- У ролі Северуса Снейпа – Паапа Ессьєду.
- Геґріда зіграє Нік Фрост.
- У ролі професора Квірела – Люк Таллон.
- Філча втілить Пол Вайтгаус.