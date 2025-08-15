Многие люди предпочитают потреблять контент от Netflix. Одним из самых популярных мини-сериалов на стриминговой платформе сегодня стала лента 2022 года под названием "Глубокий вдох".

Это приключенческий триллер, который занял 5 место в рейтинге лучших сериалов за неделю, которые смотрят украинцы. Если вы в поиске интересной, напряженной киноистории, то в материале Кино 24 узнаете больше о сюжете и актерском составе "Глубокого вдоха". Кстати, ранее мы также сделали подборку из 10 сериалов, которые являются самыми популярными на Netflix.

Советуем 3 блестящие биографические фильмы о кумирах миллионов, которые мотивируют на свершения

Мини-сериал "Глубокий вдох": что известно о сюжете и актерском составе ленты?

Это мини-сериал о выживании девушки, по имени Лив. Она стала участницей авиакатастрофы, в ходе которой ей удалось выжить. Главная героиня оказывается в лесах Канады, где ей придется приложить немало усилий, чтобы выбраться живой и добраться домой. Конечно, ничего ей не способствует: ни обстоятельства, ни погода. Только большая сила воли, которая заставляет двигаться снова и снова.

"Глубокий вдох": смотрите онлайн трейлер сериала

Многие зрители видят в этом сюжете не просто историю о выживании в лесу, а глубокий психологический путь главной героини, который она проходит в своей душе. От прощения родителей к поиску себя настоящей.

Поэтому, если вы любите приключения, триллеры и глубокие ленты, вам идеально подойдет этот мини-сериал. Сейчас лента насчитывает всего 6 эпизодов, поэтому вы легко сможете осилить их за выходные.

В ролях сериала Мелисса Баррера, Флоренция Лозано, Джефф Вилбуш, Джозелин Пикард, Хуан Пабло Эспиноза, Гетенеш Берге, Майк Допуд, Мишель Чхве-Ли, Остин Стовелл.