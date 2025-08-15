Багато людей надають перевагу тому, аби споживати контент від Netflix. Одним із найпопулярніших мінісеріалів на стримінговій платформі сьогодні стала стрічка 2022 року під назвою "Глибокий вдих".

Це пригодницький трилер, який посів 5 місце у рейтингу найкращих серіалів за тиждень, які дивляться українці. Якщо ви в пошуку цікавої, напруженої кіноісторії, то у матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про сюжет та акторський склад "Глибокого вдиху". До речі, раніше ми також зробили підбірку з 10 серіалів, які є найпопулярнішими на Netflix.

Мінісеріал "Глибокий вдих": що відомо про сюжет та акторський склад стрічки?

Це мінісеріал про виживання дівчини, на ім'я Лів. Вона стала учасницею авіакатастрофи, в ході якої їй вдалося вижити. Головна героїня опиняється у лісах Канади, де їй доведеться прикласти чимало зусиль, аби вибратись живою та дістатись додому. Звичайно, нічого їй не сприяє: ані обставини, ані погода. Лише велика сила волі, яка змушує рухатись знову і знову.

"Глибокий вдих": дивіться онлайн трейлер серіалу

Багато глядачів вбачають у цьому сюжеті не просто історію про виживання у лісі, а глибокий психологічний шлях головної героїні, який вона проходить у своїй душі. Від прощення батьків до пошуку себе справжньої.

Тому, якщо ви любите пригоди, трилери та глибокі стрічки, вам ідеально підійде цей мінісеріал. Наразі стрічка налічує всього 6 епізодів, тому ви легко зможете подужати їх за вихідні.

У ролях серіалу Мелісса Баррера, Флоренція Лозано, Джефф Вілбуш, Джозелін Пікард, Хуан Пабло Еспіноза, Гетенеш Берге, Майк Допуд, Мішель Чхве-Лі, Остін Стовелл.