Искаженная реальность об украинской девочке: что не так с сериалом "Хорошая американская семья"
- Сериал "Хорошая американская семья" критикуют за ложное представление истории украинской девочки Натальи Грейс.
- В сериале освещена Украина в негативном свете.
Сериал "Хорошая американская семья" стремительно завоевывает популярность в сети и становится предметом активного обсуждения в соцсетях. В центре сюжета – история супругов из США, которые решают усыновить ребенка.
В соцсетях идут оживленные дискуссии: кто-то сочувствует героям, другие – возмущены их поступками. Некоторые подвергают сомнению правдивость изложенной истории. В новом материале от Кино 24 мы рассказываем, что, по мнению комментаторов, не так с этим сериалом.
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Что не так с сериалом "Хорошая плохая девочка"
По мнению зрителей, сериал подает историю в ложном свете. Некоторые из комментаторов утверждает, что лучше посмотреть документальный фильм с участием самой Натальи, где можно услышать ее настоящие интервью.
Также возмущает образ матери, которая, по словам пользователей, на самом деле вела себя с ребенком жестоко: била и выгнала десятилетнюю девочку из дома. В фильме же, по мнению зрителей, эту женщину изобразили почти как святую, что вызывает удивление и возмущение по поводу выбора режиссера.
Кроме того, зрителей обращают внимание на внешность актрисы, которая играет Наталью, отмечая, что ее образ подан в слишком негативном виде.
Сериал "Хорошая американская семья" / Кадр из сериала
В сообщениях также часто упоминается, что в реальных интервью Грейс выглядит гораздо приятнее и вызывает сочувствие. Многие зрители считают, что ответственность в этой истории больше лежит на родителях, чем на самой девочке.
Отдельное возмущение вызывает у пользователей то, как в сериале изображена Украина – в негативном свете, что создает ложное впечатление, будто торговля детьми в стране является обычным явлением.
"Хорошая плохая девочка": смотрите онлайн трейлер сериала
Что на самом деле известно о Наталье Грейс
- В 2019 году имя Натальи Грейс прогремело на весь мир. В центре громкого скандала оказалась американская семья Барнеттов, которая обвинила усыновленную девочку во лжи и даже в попытке убийства. Они заявили, что на самом деле Наталья – не ребенок из Украины, как все думали, а взрослая женщина.
- Через суд они добились изменения даты рождения Натальи в свидетельстве с 2003 года на 1989-й. Вскоре после этого, в 2013 году, Барнетты переехали в Канаду, оставив девочку одну в съемной квартире в США. Наталья жила там примерно три года, выживая на консервированных продуктах.
- О девушке узнала другая семья – Менсы. Они сообщили о ситуации в полицию и обвинили Барнеттов.
- И только в 2023 году точки над "і" начали ставить результаты экспертизы. ДНК-исследование подтвердило, что на момент усыновления Натальи было примерно 7 лет. Это сошлось с информацией, полученной от ее биологической матери, которую нашли в Николаеве. Она подтвердила, что родила дочь в 2003 году.