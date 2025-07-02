Будете шокированы: 6 потрясающих фактов об "Игре в кальмара", которых вы точно не знали

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" просто бьет все рекорды на стриминговой платформе Netflix. Зрители беспрестанно просматривают новые эпизоды и делятся своими впечатлениями.

Однако об этой ленте есть немало интересного, о чем вы могли не знать. В материале Кино 24 со ссылкой на издание Фокус мы расскажем об этих малоизвестных фактах.

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Что нужно знать об "Игре в кальмара": самые интересные факты

Изначально сериал должен был называться "Шестой раунд".

В течение десяти лет режиссер Хван Дон Хёк не мог найти ни финансирования, ни актеров для реализации своего проекта. Только после того, как к делу присоединился Netflix, работа над сериалом сдвинулась с мертвой точки. Никто и не подозревал, что шоу станет мировой сенсацией.

Изначально "Игра в кальмара" задумывалась как полнометражный фильм.

"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер сериала

Телефонный номер, который появляется в кадре "Игры в кальмара", настоящий. Его владельца буквально засыпают звонками – до 4000 в день.

Лента является первой корейской драмой, которая возглавила топ-10 шоу на Netflix в США.

Униформа участников игры, изготовлена из некачественного материала, создавала трудности во время съемок – она была тяжелой и вызвала аллергические реакции у некоторых актеров.

Кстати, 3 сезон "Игры в кальмара" установил новые рекорды на Netflix: сколько просмотров собрал сериал – смотрите по ссылке.