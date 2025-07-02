Однак про цю стрічку є чимало цікавого, про що ви могли не знати. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на видання Фокус ми розповімо про ці маловідомі факти.
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Що треба знати про "Гру в кальмара": найцікавіші факти
- Початково серіал мав називатись "Шостий раунд".
- Упродовж десяти років режисер Хван Дон Хьок не міг знайти ані фінансування, ані акторів для реалізації свого проєкту. Лише після того, як до справи долучився Netflix, робота над серіалом зрушила з мертвої точки. Ніхто й не підозрював, що шоу стане світовою сенсацією.
- Спочатку "Гра в кальмара" замислювалася як повнометражний фільм.
"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер серіалу
- Телефонний номер, який з'являється у кадрі "Гри в кальмара", справжній. Його власника буквально засипають дзвінками – до 4000 на день.
- Стрічка є першою корейською драмою, яка очолила топ-10 шоу на Netflix у США.
- Уніформа учасників гри, виготовлена з неякісного матеріалу, створювала труднощі під час зйомок – вона була важкою та викликала алергічні реакції у деяких акторів.
До речі, 3 сезон "Гри в кальмара" встановив нові рекорди на Netflix: скільки переглядів зібрав серіал – дивіться за посиланням.