Однак про цю стрічку є чимало цікавого, про що ви могли не знати. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на видання Фокус ми розповімо про ці маловідомі факти.

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Що треба знати про "Гру в кальмара": найцікавіші факти

Початково серіал мав називатись "Шостий раунд".

Упродовж десяти років режисер Хван Дон Хьок не міг знайти ані фінансування, ані акторів для реалізації свого проєкту. Лише після того, як до справи долучився Netflix, робота над серіалом зрушила з мертвої точки. Ніхто й не підозрював, що шоу стане світовою сенсацією.

Спочатку "Гра в кальмара" замислювалася як повнометражний фільм.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер серіалу

Телефонний номер, який з'являється у кадрі "Гри в кальмара", справжній. Його власника буквально засипають дзвінками – до 4000 на день.

Стрічка є першою корейською драмою, яка очолила топ-10 шоу на Netflix у США.

Уніформа учасників гри, виготовлена з неякісного матеріалу, створювала труднощі під час зйомок – вона була важкою та викликала алергічні реакції у деяких акторів.

До речі, 3 сезон "Гри в кальмара" встановив нові рекорди на Netflix: скільки переглядів зібрав серіал – дивіться за посиланням.