"Я – Надежда" попала в шорт-лист национальной кинопремии "Золотая Дзыга"

В скором времени в Украине пройдет седьмая национальная кинопремия "Золотая Дзыга". Голосование членов жюри продолжается с 30 июня по 24 июля. В списке номинантов в категории "Лучший сериал" есть военная драма "Я - Надежда".

Сериал, который с 27 апреля вышел на Netflix, будет бороться за победу вместе с сериалами Ukraine on Fire 2 ("Украина в огне 2") и "Кофе твоего города".

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"Я – Надежда" в шорт-листе национальной кинопремии

Сериал был снят во время полномасштабной войны по телеканалу "2+2". В центре сюжета предстали работники харьковской скорой помощи, которые в первые месяцы войны, несмотря на страх, усталость, обстрелы и бомбардировки, спасали гражданские и военные города.

Бесспорно, это заслуга всей команды, наших партнеров – продакшена SFERA FILM, актеров и режиссера Дениса Тарасова, которые в декабре 2022 года первыми решились снимать художественный сериал в условиях военного положения, во время тревог, обстрелов и отключений света,

– об участии в кинопремии высказался Сергей Карпенко, шоуранер проекта.

Отметим, четырёхсерийний фильм был основан на реальных событиях.

"Я – Надежда" 2023: смотрите ролик

Известно, что киноакадемия объявит победителей кинопремии 24 июля.