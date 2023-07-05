Серіал, який з 27 квітня вийшов на Netflix, боротиметься за перемогу разом зі стрічками Ukraine on Fire 2 ("Україна в огні 2") та "Кава твого міста".

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"Я – Надія" у шорт-листі національної кінопремії

Серіал було знято під час повномасштабної війни телеканалом "2+2". В центрі сюжету постали працівники харківської швидкої допомоги, які у перші місяці війни, попри страх, втому, обстріли та бомбардування, рятували цивільних й військових міста.

Безперечно, це заслуга всієї команди, наших партнерів – продакшену SFERA FILM, акторів та режисера Дениса Тарасова, які у грудні 2022 року першими наважилися знімати художній серіал в умовах воєнного стану, під час тривог, обстрілів і відключень світла,

– про участь в кінопремії висловився Сергій Карпенко, шоуранер проєкту.

Зазначимо, чотирисерійна стрічка була заснована на реальних подіях.

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Відомо, що кіноакадемія оголосить переможців премії 24 липня.