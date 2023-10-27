Ранее Netflix обнародовал детали сюжета последнего сезона "Короны". О чем будет финальная часть, кто среди актерского состава и первый трейлер 6 сезона – рассказываем дальше.

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"Корона": сюжет, трейлер и актеры

Финальные эпизоды "Короны" разворачиваются в конце 90-х и начале 2000-х годов. В частности, в этих сериях будут показаны события, такие как смерть принцессы Дианы, начало романа принца Уильяма и Кейт Миддлтон, приход к власти Тони Блэра и свадьбы принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз.

"Корона" 6 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Известно, что создатели "Короны" очень тщательно подходят к утверждению актерского состава. Кроме актерского мастерства, для них была принципиальной схожая внешность актеров с их прототипами. На каждые два сезона сериала происходила смена актеров. Среди них – Хелена Бонэм Картер, Джиллиан Андерсон, Ванесса Кирби, Джош О'Коннор, Эмма Коррин, Мэтт Смит и другие.

Среди новых актеров 6 сезона Эд Маквэй и Мэг Беллами впервые воплотят на экране образы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Их и всех остальных героев королевской семьи увидите в первой части уже 16 ноября.

О чем были первые 5 сезонов "Короны"