Раніше Netflix оприлюднив деталі про сюжет останнього сезону "Корони". Про що буде фінальна частина, хто серед акторського складу та перший трейлер 6 сезону – розповідаємо далі.
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"Корона": сюжет, трейлер та актори
Фінальні епізоди "Корони" розгортаються наприкінці 90-х і на початку 2000-х років. Зокрема, у цих серіях будуть показані події, такі як смерть принцеси Діани, початок роману принца Вільяма та Кейт Міддлтон, прихід до влади Тоні Блера і весілля принца Чарльза і Камілли Паркер Боулз.
"Корона" 6 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу
Відомо, що творці "Корони" дуже ретельно підходять до затвердження акторського складу. Окрім акторської майстерності, для них була принциповою схожа зовнішність акторів з їхніми прототипами. На кожні два сезони серіалу відбувалася зміна акторів. Серед них – Хелена Бонем Картер, Джилліан Андерсон, Ванесса Кірбі, Джош О'Коннор, Емма Коррін, Метт Сміт та інші.
Серед нових акторів 6 сезону Ед Маквей і Мег Белламі вперше втілять на екрані образи принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Їх та всіх інших героїв королівської родини побачите у першій частині вже 16 листопада.
Про що були перші 5 сезонів "Корони"
- Основою сюжету першого сезону було життя та правління королеви Єлизавети II. Прем’єра відбулась у 2016 році.
- Другий сезон "Корони" також оповідає про життя королеви Єлизавети II. Прем'єра відбулася у грудні 2017 року.
- Третій сезон охоплює проміжок часу між 1964 і 1977 роками, починаючи з обрання Гарольда Вільсона прем'єр-міністром і закінчуючи срібним ювілеєм правління Єлизавети II.
- Четвертий сезон про період між 1979 і 1990 роками, під час 11-річного перебування Маргарет Тетчер на посаді прем'єр-міністра.
- Основною сюжетною лінією п'ятого сезону стали події 1990-х років, зокрема розлучення принца Чарльза і леді Діани.